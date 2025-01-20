«Усыновила инфантильного подростка»: Elvira T объявила о разводе с музыкантом Гречаником спустя полтора года после свадьбы

Фото: соцсети
Певица Elvira T объявила о разводе с музыкантом Александром Гречаником спустя полтора года после свадьбы. Она призналась, что с самого начала у неё закрадывались сомнения, однако она проигнорировала их и согласилась выйти замуж.
Она рассказала, что полтора года назад вышла замуж за человека, который со слезами на глазах умолял принять его предложение, убеждая в надежности и говоря об ответственности. Однако выяснилась, что она не обручилась с мужчиной, а «усыновила» инфантильного мальчика-подростка. Сейчас певица признаёт, что это было очевидно с самого начала, и она рада, что вовремя осознала и не перешла на новые этапы отношений.
Завершила своё сообщение Elvira T заявлением о том, что всё ещё верит в любовь, несмотря на разочарование.
Читайте также:
«Двигаемся дальше!»: Анна Цуканова-Котт целый год скрывала развод с режиссёром Александром Коттом после 18 лет брака
«В хорошем кино больших денег не платят». Или всё-таки платят? Как изменился гонорар Юры Борисова после признания в Голливуде
«Многое изменилось с тех пор, как я последний раз замуж выходила»: Ксения Бородина начала подготовку к свадьбе
Анастасия Чинкова