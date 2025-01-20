«Усыновила инфантильного подростка»: Elvira T объявила о разводе с музыкантом Гречаником спустя полтора года после свадьбы

18 января стало известно, что российский певец Александр Буйнов был экстренно госпитализирован в одну из столичных клиник, где ему провели срочную операцию на позвоночнике. Артист обратился к врачам с жалобами на сильные боли в спине и ногах. Ранее у Буйнова был диагностирован рак предстательной железы IV стадии. Несмотря на тяжёлый диагноз, певец продолжает активную творческую деятельность и готовится к своему юбилейному концерту, который состоится в Государственном Кремлёвском дворце. О борьбе с онкологией, важнейших этапах жизни и планах артиста, в том числе о его желании участвовать в СВО, расскажет «Радио 1».