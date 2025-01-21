В десяти минутах от Кремля: отношения Юлии Михалковой с депутатом, уход из «Уральских пельменей» и несостоявшаяся свадьба

Юлия Михалкова стала известной благодаря шоу «Уральские пельмени», но решила уйти из проекта, которому посвятила 10 лет жизни. Актриса утверждала, что покинула шоу ради творческих перспектив. Однако многие считают, что поводом для ухода стали другие причины. Почему Михалкова ушла из «Уральских пельменей» и чем занимается сейчас, расскажет «Радио 1».