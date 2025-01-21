В десяти минутах от Кремля: отношения Юлии Михалковой с депутатом, уход из «Уральских пельменей» и несостоявшаяся свадьба

Юлия Михалкова (фото: социальные сети)
Юлия Михалкова стала известной благодаря шоу «Уральские пельмени», но решила уйти из проекта, которому посвятила 10 лет жизни. Актриса утверждала, что покинула шоу ради творческих перспектив. Однако многие считают, что поводом для ухода стали другие причины. Почему Михалкова ушла из «Уральских пельменей» и чем занимается сейчас, расскажет «Радио 1».
Биография Юлии Михалковой
Юлия Матюхина, известная широкой публике как Михалкова, родилась в городе Верхняя Пышма Свердловской области. С самого детства она мечтала стать артисткой и гастролировать по всей стране, хотя её слова родители воспринимали как обычные детские мечты.
В школе Юля училась хорошо, но в старших классах иногда прогуливала занятия: она уезжала в город, но говорила маме, что была на уроках. В остальном она оставалась серьёзной и ответственной, не доставляя родителям особых хлопот.
В 10-м классе началась её телевизионная карьера: на Четвёртом канале Юлии доверили вести молодежную программу.
После школы девушка поступила на филологический факультет Уральского государственного педагогического университета Екатеринбурга на специальность «преподаватель русского языка и литературы».
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Карьера на телевидении
Спустя два года Юлия решила получить второе высшее образование и поступила на актёрский факультет, освоив специальность «актриса драматического театра и кино». Её интерес к актёрской профессии сформировался ещё во время учёбы: с первого курса она выступала в составе университетской команды КВН «НеПарни», которая пробилась в Премьер-лигу.
Настоящая слава пришла к Юлии в 2009 году, когда она стала участницей юмористического шоу «Уральские пельмени».
«Дело в том, что каждые полгода "Уральские пельмени" устраивали большие концерты в Екатеринбурге. Если для номера им нужна была девушка, то обращались в местные команды. Мы с коллегами с радостью помогали актерам. Так все завертелось, а спустя время я стала полноправным членом команды», — рассказала Михалкова в беседе с «АиФ».
Помимо участия в гастролях и телешоу, Юлия также пробовала свои силы в кино. Её дебют состоялся в фильме «Серебро», после чего последовали эпизодические роли в картине «Влюблен и безоружен» и в популярных сериалах «Нереальная история», «Стройка» и «Реальные пацаны». Кроме того, поклонники могли увидеть актрису в различных рекламных роликах.
Кроме того, Михалкова ещё и поет.
Коллектив шоу «Уральские пельмени» (фото: социальные сети)
Уход Юлии Михалковой из «Уральских пельменей»
Летом 2018 года слухи о распаде коллектива «Уральские пельмени», некогда удостоенного премии «Прорыв года» за лучшее комедийное шоу, достигли своего пика. Ходили разговоры о серьезном внутреннем конфликте, который привел к изменениям в структуре выступлений. Сообщалось, что теперь в полном составе команда появляется только на сцене в Екатеринбурге и в эфире СТС, а для гастролей старожилы шоу Вячеслав Мясников и Андрей Рожков создали собственный дуэт под названием «Ваши пельмени».
В этой непростой ситуации Юлия Михалкова старалась сохранять нейтралитет. Коллеги предложили ей выбрать, с кем она хочет гастролировать, но актриса решила отказаться от поездок вовсе, чтобы не становиться на чью-либо сторону и избежать возможных обид.
«Я не участвую в концертах "Ваших пельменей" и не езжу в туры с молодым составом "Уральских". Мы сделали свой выбор, но говорить о распаде коллектива неправильно. Мы дружны назло недоброжелателям и празднуем творческую "серебряную свадьбу", пока нас "разводят"», — прокомментировала Михалкова.
Вячеслав Мясников и Юлия Михалкова (фото: социальные сети)
Однако уже осенью 2019 года Юлия актриса сообщила, что уходит из шоу. Михалкова рассказала, что работать в коллективе ей всегда было комфортно, однако со временем она решила двигаться дальше и ставить перед собой новые задачи.
«В "Пельменях" было классно, но хотелось профессионального роста», — рассказала она в интервью PeopleTalk.
Актриса подчеркнула, что причиной её ухода из команды не были финансовые разногласия.
«Если собрать все причины моего ухода, то деньги — это только пять процентов и далеко не решающий фактор», — сказала она.
После ухода из «Уральских пельменей» Юлия Михалкова продолжила свою карьеру на СТС, став ведущей программы «Детский КВН». Она также нашла новые пути для самореализации, написав книгу «Не говори мужчинам "Нет!"», в которой собрала истории из своей личной и гастрольной жизни.
Кроме того, актриса снялась в сериалах «Сториз» и «Стриптизеры», а в 2022 году начала работать в театре, сыграв в спектакле «Отдам бывшего в хорошие руки» вместе с Марией Кравченко.
Юлия Михалкова (фото: социальные сети)
Личная жизнь Юлии Михалковой
Михалкова ранее состояла в отношениях с депутатом Свердловской области Игорем Даниловым. Слухи о предстоящей свадьбе пары не оправдались, и в 2014 году они расстались.
«Я — как Ferrari, такая же быстрая. А он — как BMW X6: хорошая машина, но за Ferrari ей не угнаться. Мне нужен мужчина-Bugatti, который сможет меня обогнать», — комментировала расставание Михалкова.
В 2016 году актриса сообщила, что у неё есть новый избранник, за которого она собирается замуж, но свадьбы так и не было.
Сегодня актриса предпочитает не раскрывать подробности своей личной жизни.
«Личная моя жизнь кому интересна-то? Ничего там нет сверхъестественного. Никаких трагедий, страстей с заламыванием рук. Пусть лучше поклонники интересуются только моим творчеством», — сказала артистка.
Как сейчас живёт Михалкова
Сообщается, что в настоящее время актриса проживает в одном из самых элитных жилых комплексов в центре Москвы, всего в десяти минутах пешком от Кремля. Она не раз делилась фотографиями оттуда в своих социальных сетях.
Кроме того, у Юлии есть и собственный дом под Екатеринбургом. Интерьер в нём оформлен с уникальным дизайнерским подходом.
В свободное время Михалкова увлекается необычными хобби, такими как вязание, метание ножей и занятия фехтованием на шпагах.
Кроме того, актриса активно следит за своей физической формой и ходит в фитнес-клуб, где занимается пять раз в неделю. Среди её тренировок — пилатес и силовые упражнения.
Юлия Михалкова (фото: социальные сети)
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