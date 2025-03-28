Развод спустя 22 года и суды: как живет звезда «Уральских пельменей» Дмитрий Брекоткин, слухи о романе с Михалковой

Дмитрий Брекоткин (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)
Дмитрий Брекоткин — один из самых ярких участников шоу «Уральские пельмени», отмечает 55-летие 28 марта 2025 года. «Радио 1» расскажет, как складывалась его карьера, что стало причиной развода после 22 лет брака и в каком конфликте оказался замешан артист.
Детство и юность Дмитрия Брекоткина
Будущий юморист родился 28 марта 1970 года в Свердловске в семье инженера и медика. С детства он увлекался рисованием и спортом — пробовал себя в ориентировании, плавании, бадминтоне и лыжах. Однако долго задерживаться в одной секции не мог — каждые полгода менял увлечения.
Единственным стабильным занятием стало самбо: в пятый класс Дмитрий пошёл с твёрдым намерением научиться давать отпор дворовым хулиганам. В результате он не только получил разряд кандидата в мастера спорта, но и стал одним из самых задиристых мальчишек школы.
В десяти минутах от Кремля: отношения Юлии Михалковой с депутатом, уход из «Уральских пельменей» и несостоявшаяся свадьба
Параллельно у Брекоткина начал проявляться актёрский талант. Он участвовал в школьных спектаклях. Интересно, что в 15 лет совершенно случайно попал в кино — его можно увидеть в фильме «Железное поле» Свердловской киностудии: съемочной команде нужны были школьники, и они выбрали в класс, в котором и учился Брекоткин.
Однако о сцене Дмитрий всерьёз не думал и после школы поступил в Уральский политехнический институт на механико-машиностроительный факультет. Но доучиться так и не смог: после первого курса его призвали в армию, и два года он служил в танковых войсках в Восточной Германии.
Дмитрий Брекоткин и Сергей Исаев (фото: кадр из шоу «Уральские пельмени»)
Вернувшись домой, Брекоткин попытался продолжить учёбу, но быстро понял, что строительство привлекает его больше. Он оставил ВУЗ и устроился на стройку, где прошёл путь от помощника штукатура до мастера строительно-монтажных работ.
Как Брекоткин попал в «Уральские пельмени»
Будучи студентом, Дмитрий попал в стройотряд «Эдельвейс», где познакомился с будущими коллегами по юмористическому цеху — Сергеем Ершовым и Дмитрием Соколовым. Они и позвали его в КВН. В 1993 году команда «Уральские пельмени» одержала первую победу на соревнованиях юридического института. В 1995 году стала чемпионом Екатеринбурга и отправилась на фестиваль КВН в Сочи.
С 1995 по 2000 год коллектив выступал в Высшей лиге и в итоге завоевал чемпионский титул. Постепенно выступления начали отнимать у Брекоткина всё больше времени, и он окончательно оставил работу на стройке.
После победы в КВН комики появились в шоу «Шоу Ньюs», а в 2011 году запустили проект «Уральские пельмени» на СТС, который выходит до сих пор.
Фото: Instagram* / @isaevsergey
Личная жизнь Дмитрия Брекоткина: развод после 22 лет брака
Со своей первой женой Екатериной Дмитрий познакомился ещё в стройотряде. Их свадьба состоялась в 1995 году, а свидетелем был Андрей Рожков. В браке родились две дочери: Анастасия (1997), которая стала инженером и Елизавета (2004) — она занималась художественной гимнастикой.
Хотя казалось, что этот брак продлится всю жизнь, в 2017 году супруги развелись. По словам друзей артиста, причиной стало отдаление из-за постоянных гастролей Брекоткина. Кроме того, артисту постоянно приписывали роман с коллегой по «пельменям» Юлией Михалковой.
«Да с кем только не приписывали связь! Больше всех "пострадал", конечно, Дима Брекоткин! Я могу понять стороннего наблюдателя: красивая девушка в компании парней. Конечно, вывод напрашивается сам собой. Но! Я официально заявляю, что никаких романов, интрижек даже близко не было за все время нашего знакомства. Мы были отличными коллегами, прекрасными друзьями», — рассказала Михалкова «СтарХиту».
Несмотря на развод, Дмитрий сохранил тёплые отношения с дочерьми, а вскоре после развода встретил новую любовь. Его избранница Олеся родила ему сына Гошу и дочь Риту. Комик признавался, что спустя годы снова ощутил себя молодым отцом и словно проживает жизнь заново.
Дмитрий Соколов, Юлия Михалкова и Дмитрий Брекоткин (фото: кадр из шоу «Уральские пельмени»)
Скандал Брекоткина с Сергеем Нетиевским
В 2015 году «Уральские пельмени» покинул директор Сергей Нетиевский. После его ухода начался громкий конфликт, связанный с финансами.
Брекоткин и его коллеги обвинили Нетиевского в несправедливом распределении доходов, утверждая, что он получал больше, чем выплачивал команде.
«Видимо, он нас не считал ни друзьями, ни соратниками. Или перестал считать таковыми в какой-то момент», — говорил комик.
Команда подала на бывшего директора в суд, обвинив его в организации несуществующего концерта в Екатеринбурге. Судебные разбирательства длились семь лет и завершились только в 2022 году.
«Была надежда на цивилизованный развод. У коллектива остался раскрученный бренд, созданное телевизионное шоу и большие перспективы, но дальше начался беспредел», — говорил Нетиевский.
За семь лет противостояния прошло около 25 судебных разбирательств, которые завершились из-за отсутствия дальнейших оснований для исков. В их числе был спор о правах на товарный знак «Уральские пельмени» и выпуски программы.
Сергей Нетиевский (фото: Instagram* / @netievskiy_official)
В итоге «Уральские пельмени» сохранили свои программы, а Нетиевскому удалось успешно защититься от ряда претензий. Однако его компании проиграли некоторые суды, из-за чего лишились возможности зарабатывать на продаже выпусков.
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