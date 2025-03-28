Развод спустя 22 года и суды: как живет звезда «Уральских пельменей» Дмитрий Брекоткин, слухи о романе с Михалковой

В возрасте 47 лет скончалась одна из самых ярких участниц 10-го сезона «Битвы экстрасенсов» Юлия Корнеева. Фанаты телепередачи шокированы, ведь, казалось бы, ничего не предвещало беды. Однако, некоторые утверждают, что до смерти Юле были загадочные знамения, другие обвиняют в случившемся ее образ жизни и пристрастие к алкоголю.