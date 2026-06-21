«Успеваю быть женой»: Бывшая Тимати впервые намекнула на замужество

21 июня 2026, 13:28

Модель Анастасия Решетова впервые намекнула на замужний статус

Анастасия Решетова (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Модель и основательница бизнеса Анастасия Решетова впервые публично высказалась о своем текущем положении в личной жизни. В ходе общения с подписчиками в личном блоге 30-летняя предпринимательница ответила на вопрос о том, как ей удается управляться с плотным рабочим графиком.





Заявление привлекло внимание аудитории, поскольку ранее знаменитость официально не подтверждала факт замужества. Слухи о возможной свадьбе появились в начале 2026 года после публикации фотографии с отдыха, где на безымянном пальце модели заметили кольцо.





«Я успеваю быть матерью, я успеваю быть женой, я успеваю быть предпринимателем, я успеваю быть просто женщиной», — поделилась знаменитость.