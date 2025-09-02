Уставшие от переездов дети Пугачевой и Галкина* не пошли в школу 1 сентября

02 сентября 2025, 10:51

Максим Галкин* и Алла Пугачева с детьми Гарри и Лизой (Фото: Инстаграм**/maxgalkinru)

Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина* не пошли в школу 1 сентября. Об этом сообщает kp.ru.





Семья провела август в Юрмале и пока не вернулась на Кипр. В первый день осени звездные супруги и их наследники прогуливались по Риге. Об этом стало известно из соцсетей юмориста. При этом, по наблюдениям поклонников, на фотографиях 11-летние Лиза и Гарри выглядели измотанными и совсем невеселыми. Особенно мрачным многим показался мальчик – на одном из снимков он вовсе повесил голову.

«Дети устали от вечных переездов», — написал один из пользователей.