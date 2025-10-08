«Устраиваю себе встряску»: Анита Цой назвала панацею от осенней депрессии
ОСН: Певица Анита Цой считает музыку панацеей от осенней депрессии
Осенью многие сталкиваются с упадком настроения — кто-то его преодолевает, а кто‑то погружается в хандру.
Общественная Служба Новостей поинтересовалась у певицы Аниты Цой, как она справляется с тоской. По словам звезды, ей хорошо знакомо чувство апатии и нежелания общаться в этот период.
«Но я в такие моменты устраиваю себе встряску: включаю любимые песни или иду на фитнес, чтобы взбодриться», — рассказала исполнительница.
Собеседница также любит намеренно бросать себе вызовы — делать то, чего раньше боялась: прыгать с парашюта, отправляться в экстремальные походы или проходить квесты.