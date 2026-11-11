«Я рождена развлекать публику»: MARGO раскрыла, в какое реалити готова пойти

11 ноября 2026, 15:03

Певица MARGO рассказала, в каком реалити готова участвовать

Маргарита Овсянникова (Фото: Telegram @Mmmargaaret)

Певица MARGO (настоящее имя — Маргарита Овсянникова) заявила, что готова участвовать в новых реалити-шоу при определённых условиях.





В этом году MARGO уже участвовала в «Мастере игры», но покинула шоу из-за перегрузки, хотя участники ей понравились. В беседе с «Леди Mail» артистка сообщила, что теперь ждёт проект с интересными героями.

«Но я бы, наверное, хотела попасть в такое реалити, где будет много артистов из шоу-бизнеса. Не блогеры и ещё кто-то, а именно артисты. Реалити, в которых на меня льют что-то вонючее, где жучки-паучки, — это я как будто бы уже прошла, и не один раз. Вот касаемо взаимоотношений — понятно, мне не подходит такая история в связи с тем, что у меня есть любимый муж. Ну, а в чём-то творческом я бы, конечно, поучаствовала. Я считаю — мне даже не кажется, я уверена, — что я рождена для этого. Я рождена для того, чтобы развлекать публику», — подчеркнула певица.