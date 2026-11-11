Враждующие дочери Федосеевой-Шукшиной взялись за руки после прощания с матерью
Дочери народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной Мария и Ольга Шукшины взялись за руки после прощания с матерью в Москве, несмотря на давний конфликт. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Сёстры несколько лет судятся за наследие и имущество отца. Судебные разбирательства вокруг авторских прав на произведения Шукшина обострились в ноябре 2023 года.
В 2025 году суд отказал Ольге в перераспределении прав, которые ранее перешли к сестре. Мария владеет 50% авторских прав, ещё 30% принадлежит ей, а 20% — матери. Всего правообладателей четверо: Лидия Николаевна и три дочери — Екатерина, Мария и Ольга.
В ближайшее время сёстрам предстоит вступить в наследство за имущество Федосеевой-Шукшиной. Участие старшей сестры, гражданки Украины Анастасии Ворониной-Франсишку, пока остаётся неизвестным. На прощании женщины стояли по разные стороны гроба и не разговаривали. После церемонии они вышли из храма вместе, плача и держась за руки.
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