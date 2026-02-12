Стало известно о проблемах в квартире, принадлежащей Ларисе Долиной

12 февраля 2026, 19:49

Лариса Долина прописана в квартире в не самом экологичном районе Москвы

Лариса Долина (Фото: Instagram* @larisa.dolina.official)

Певица Лариса Долина прописана в квартире, расположенной в доме с рядом недостатков. Жильё, купленное артисткой в 2006 году, находится в районе, который владельцы квартир оценивают как «не самый экологичный». Об этом информирует aif.ru со ссылкой на местных жителей.