Стало известно о проблемах в квартире, принадлежащей Ларисе Долиной
Певица Лариса Долина прописана в квартире, расположенной в доме с рядом недостатков. Жильё, купленное артисткой в 2006 году, находится в районе, который владельцы квартир оценивают как «не самый экологичный». Об этом информирует aif.ru со ссылкой на местных жителей.
Жильцы дома пояснили, что близость парка Казачьей Славы и набережной Яузы не компенсирует выхлопы и шум от транспорта. До зелёных зон нужно добираться, а выхлопные газы и шум остаются постоянным фоном.
Ещё одним неудобством собеседники называют удалённость метро — до станции идти около 20 минут. Наземный же транспорт может попасть в пробку. В этом жилом пространстве Долина хранит вещи, вывезенные из прежней квартиры. То имущество артистка передала Полине Лурье после громкого суда. Сама певица сейчас снимает другую квартиру.
