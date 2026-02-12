«Всё время на качелях»: Психиатр высказался о состоянии дочери Даны Борисовой

12 февраля 2026, 19:21

Психиатр Шуров: постановка диагноза дочери Даны Борисовой требует времени

Полина Аксёнова (Фото: Instagram* @poxenovaaa)

Психиатр Василий Шуров предположил, что отношения Полины Аксёновой с матерью Даной Борисовой могли сыграть роль в развитии заболевания 18-летней девушки. По мнению врача, влияние оказывают как наследственность, так и особенности воспитания.





В беседе с «NEWS.ru» Шуров пояснил, что из-за состояния девушке может быть сложно строить отношения с окружающими.

«То, о чём говорит Полина, — это пока диагностическая версия. Постановка диагноза требует времени. Людям с пограничным расстройством личности очень тяжело выстраивать отношения с близкими людьми. Они всё время на качелях — у них от любви до ненависти один шаг», — подчеркнул психиатр.