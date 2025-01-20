«Вы совершили преступление»: за что Андрей Разин угрожает SHAMAN и другим звёздам «подкараулить» их в аэропорту

Экс-продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин вновь оказался в центре правового скандала. На этот раз он направил досудебные претензии в адрес звёзд российской эстрады, которые приняли участие в трибьют-шоу, посвященном 50-летию со дня рождения Юрия Шатунова. «Радио 1» расскажет, как Разин угрожает российским музыкантам и что по этому ​поводу думает адвокат Сергей Жорин.