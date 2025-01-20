«Вы совершили преступление»: за что Андрей Разин угрожает SHAMAN и другим звёздам «подкараулить» их в аэропорту

Певец SHAMAN (фото: РИА Новости / Сергей Бобылев)
Экс-продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин вновь оказался в центре правового скандала. На этот раз он направил досудебные претензии в адрес звёзд российской эстрады, которые приняли участие в трибьют-шоу, посвященном 50-летию со дня рождения Юрия Шатунова. «Радио 1» расскажет, как Разин угрожает российским музыкантам и что по этому поводу думает адвокат Сергей Жорин.
Претензии от Андрея Разина к артистам трибьют-шоу
Концерт транслировался на одном из федеральных каналов в октябре 2023 года. В списке артистов, которым адресованы претензии Разина, числятся SHAMAN, Алсу, Денис Клявер, Эмин Агаларов, Александр Панайотов, группа «Дискотека Авария» и другие исполнители.
Разин, многократно судившийся с семьей Шатунова за исключительные права на хиты группы, заявил в социальных сетях, что намерен привлечь всех участников шоу к ответственности. По его словам, уклонение от ответов на претензии грозит «задержанием в аэропортах».
«Иски досудебные направлены официально. Не рискуйте, чтобы вы были задержаны в аэропорту любого заграничного государства, чтобы вас не объявляли в розыск. Вы совершили не просто халатность. Вы совершили преступление. Все, кто были на этом концерте, были обязаны заключить со мной, как с правообладателем, договор. У меня есть второе гражданство Турции, там зарегистрировали все песни за моим именем», — сообщил он.
Андрей Разин (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)
Что грозит артистам
В августе 2024 года суд признал право вдовы Юрия Шатунова Светланы и их детей распоряжаться наследием группы. Судебное разбирательство по этому делу длилось несколько лет.
Журналисты 5-tv.ru обратились к известному адвокату Сергею Жорину, чтобы выяснить, действительно ли SHAMAN и другие участники трибьют-шоу находятся под угрозой. По мнению юриста, подобные заявления являются не более чем попыткой оказать психологическое давление.
«То, что говорит Андрей Разин, очень отдаленное имеет отношение к юриспруденции, больше имеет отношение к психологии. Вероятно, Андрей Разин хочет оказать воздействие, чтобы при использовании хитов "Ласкового мая" у него спрашивали разрешение и, наверное, отчисляли какие-то гонорары, несмотря на те решения судов, которые признали правообладателем не Разина, а непосредственно Юрия Шатунова. Напомню, что при жизни Юрия Шатунова закончились все судебные процессы, и тогда правообладателем на ряд произведений был признан именно он», — подчеркнул внимание Жорин.
Адвокат утверждает, что действия продюсера Разина, возможно, связаны с его личными целями и мотивами, которые понятны только ему самому. Однако в этой ситуации закон имеет чёткие границы.
«Во-первых, ни о каких задержаниях и арестах в аэропортах речи быть не может, как и о преступлениях. Если бы даже имело бы место получение авторских прав, то, во-первых, участие артистов и исполнение ими хитов — не уголовное преступление, а правовой спор. Соответственно, ни о каких задержаниях речи не может идти», — сказал адвокат.
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Кроме того, он добавил, что если рассматривать споры, связанные с нарушением авторских прав, то надлежащими ответчиками должны быть не сами артисты, а организаторы мероприятий, на которых они выступали. В связи с этим отправка досудебных претензий исполнителям не имеет юридической значимости.
Жорин также отметил, что организация подобных масштабных мероприятий осуществляется с участием целого штаба юристов, которые тщательно проверяют каждую деталь.
«Если говорить о крупных организациях, включая федеральные каналы и площадки, то, разумеется, у них в распоряжении состоит очень квалифицированный штат юристов. Данные организации не первый день имеют дело с вопросами, связанными с интеллектуальной собственностью. Соответственно, я предполагаю, что все проекты, которые снимаются, проходят строжайший юридический анализ. Если что-то где-то произошло, значит, этому есть определенная юридическая подоплека», — сообщил юрист.
«Серая зона» и правовая ясность
Отдельно Жорин акцентировал внимание на том, что в публичной практике существует понятие «серой зоны», когда права на творческое наследие находились в неопределенном статусе. Однако в случае с наследием Шатунова юридическая ясность была достигнута, и решение суда закреплено документально.
«Авторское право возникает не с момента регистрации или не с момента решения суда. Оно возникает с момента создания произведения. Допускаю, что в суде был спор, кто создавал то или иное произведение. Если суд постановил, что произведение было создано Шатуновым, то именно он является автором с момента создания. Когда я имел в виду, что не каждый автор является правообладателем, то подразумевалось, что иногда автор может отчуждать авторские права тем или иным способом. Правообладатель же мог приобрести те или иные права в установленном законом порядке», — сказал он.
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