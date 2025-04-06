«Уведёт!»: Акиньшина и пользователи Сети прокомментировали фото Пугачёвой с Данилой Козловским

Алла Пугачёва, Данила Козловский и Максим Галкин* (Фото: Инстаграм** @alla_orfey)
Данила Козловский вот уже два года не работает в России, зарабатывая гастролями за рубежом. Его очередное выступление, которое состоялось на Кипре, посетила Алла Пугачёва с мужем-иноагентом Максимом Галкиным*.
Народная артистка СССР осталась довольна увиденным, хотя ехидные комментаторы и отмечали в соцсетях и мессенджерах, что парочка сидела не в первом ряду, а немного дальше, намекая, что у эмигрантов не хватило денег на самые лучшие места. Козловский был на сцене один (моноспектакль. — Прим. ред.).
Режиссёр отреагировал на похвалу экс-примадонны, рассыпавшись в ответных признаниях в бесконечной любви. Он также поблагодарил 75-летнюю артистку за то, что она удостоила своим посещением небольшой зрительный зал в день концерта. Примерно в том же духе написала певице и актриса Оксана Акиньшина, которая уже несколько лет состоит в отношениях с Данилой.
Оксана Акиньшина (Фото: Телеграм @oksi_2022)
Сам Козловский после выступления сфотографировался с Пугачёвой и Галкиным*. Снимок, опубликованный телеграм-каналом «НеМалахов». Пост сопровождал ироничный комментарий, в котором предполагалось, что юморист и шоумен не отпустил супругу одну к её фавориту, опасаясь, что она уйдёт к 39-летнему артисту (самому Галкину* 47 лет. — Прим. ред.).
Однако с выводами авторов канала не согласились некоторые пользователи сети, обратив внимание, что пародист слегка обнимает Данилу, а певица выглядывает откуда-то «сбоку-припёку».
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* Признан иноагентом в РФ
** Запрещённая в России социальная сеть
«Спектакль "Check-up" Данилы Козловского в постановке Саввы Савельева. Опять премьера, опять успех. Поздравляем!» — написала Пугачева в своём личном блоге.
Режиссёр отреагировал на похвалу экс-примадонны, рассыпавшись в ответных признаниях в бесконечной любви. Он также поблагодарил 75-летнюю артистку за то, что она удостоила своим посещением небольшой зрительный зал в день концерта. Примерно в том же духе написала певице и актриса Оксана Акиньшина, которая уже несколько лет состоит в отношениях с Данилой.
«Алла Борисовна, спасибо вам за ваши слова. Вы невероятная, мы вас очень любим», — написала она.
Оксана Акиньшина (Фото: Телеграм @oksi_2022)
Сам Козловский после выступления сфотографировался с Пугачёвой и Галкиным*. Снимок, опубликованный телеграм-каналом «НеМалахов». Пост сопровождал ироничный комментарий, в котором предполагалось, что юморист и шоумен не отпустил супругу одну к её фавориту, опасаясь, что она уйдёт к 39-летнему артисту (самому Галкину* 47 лет. — Прим. ред.).
Однако с выводами авторов канала не согласились некоторые пользователи сети, обратив внимание, что пародист слегка обнимает Данилу, а певица выглядывает откуда-то «сбоку-припёку».
«Галкин* боится, что не сдержится и сам уйдет к Козловскому», — написал ехидный комментатор.Другой фолловер признался, что перекрестился и окропил экран святой водой, когда увидел фото «этих демонов». Оксана Акиньшина, кроме благодарности и признаний в любви Пугачёвой, никаких комментариев под снимком не оставила.
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* Признан иноагентом в РФ
** Запрещённая в России социальная сеть
Александр Бойцов