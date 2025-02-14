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Увела Газманова из семьи и родила сына от Мавроди: связь Марины Муравьевой-Газмановой с пирамидой «МММ»

Олег и Марина Газмановы (Фото: Telegram @gazmanovOG)

Олег и Марина Газмановы (Фото: Telegram @gazmanovOG)

Российский певец Олег Газманов находится в браке с Мариной Муравьевой-Газмановой более 20 лет. Ради нее он ушел от жены и воспитывал ребенка, которого женщина родила от Вячеслава Мавроди, братом основателя пирамиды «МММ» Сергея Мавроди. Чем девушка покорила известного артиста и какое место занимала в крупнейшей в мире финансовой пирамиде, рассказывает «Радио 1».

Знакомство и отношения с Газмановым


Олег Газманов приметил длинноногую блондинку Марину в 80-х годах во время гастролей в Воронеже. Девушка выделялась из толпы, а сам Газманов позже признавался, что сразу влюбился «в её походку от бедра». На тот момент девушка заканчивала школу. Олег попросил ее номер телефона, и между ними началось активное общение. Он тогда снял ей квартиру в Москве и помог с переездом. Газманова не смущало наличие жены и сына, чувства оказались сильнее обстоятельств, но и разводиться он не спешил.

Такое положение дел молодую Марину не устроило. Она отказывает Газманову в отношениях и устраивается бухгалтером в компанию «МММ» братьев Сергея и Вячеслава Мавроди.



СМИ писали, что Марина якобы настаивала на разводе Олега с женой, и однажды между ней и Ириной даже произошла драка. Говорили, что жена Газманова испытала нервный срыв и пыталась совершить суицид. По другой версии, Газманов мирно разошелся с первой женой, а Марина не стремилась разбить их брак. Так или иначе, что было на самом деле, знают только герои этой истории.

Так, отказав Газманову, Марина начинает встречаться с Вячеславом Мавроди, выходит за него замуж и беременеет. В это время у братьев начались проблемы с законом. Вячеслав расторг брак с Мариной, так как опасался за будущее женщины и будущего ребенка.

Тогда в жизни девушки опять появился Олег, который остался с ней рядом на этот раз уже навсегда. Марина родила сына, а Олег дал ему свою фамилию и воспитал как родного.
Олег и Марина Газмановы (Фото: Telegram @gazmanovOG)

Связь жены Газманова с пирамидой «МММ»


В 90-х годах Марина Муравьева вышла замуж за Вячеслава Мавроди. Она получила экономическое образование и стала работать бухгалтером в «МММ». Некоторые полагают, что девушка могла быть осведомлена о финансовых махинациях братьев Мавроди, которые обманули огромное количество доверчивых людей.

Когда оба Мавроди попали под суд, Марине удалось выйти из воды чистой. После этого и последовал развод с Вячеславом.

Газманов почти 15 лет ждал заветного «да»


Марина и Олег долго жили в гражданском браке, а Марина никак не хотела официально выходить за него замуж. Однако в 2003 году женщина сжалилась над любимым и согласилась.
Марина Газманова (Фото: Telegram @gazmanovamarina)

«Во время отдыха на Мальдивах Олег Михайлович в очередной раз сделал мне предложение. Я и говорю: "Хорошо, давай жениться. Но тогда мне придется слетать в Париж за платьем!" А про себя думаю: "Помечтаем, вернемся домой, и все утихнет". Тут он обнимает меня, смотрит в глаза и говорит: "Мы поженимся, потому что ты будешь беременна нашей девочкой, и платье у тебя будет обычное, в рюшку, но ты останешься довольна". Удивительное дело! Забеременела я в ту же ночь», — делится воспоминаниями Марина.

В том же году у них родилась дочь Марианна.

Как сегодня живет чета Газмановых


Марине Газмановой – 53 года, она самостоятельно зарабатывает и замечательно выглядит. Женщина по-прежнему сопровождает знаменитого супруга на гастролях и концертах. Она рассказывает, что именно благодаря ей, Газманов находится в прекрасной форме и не стареет.

«Сохраняются ли страстные чувства в браке после 30 лет вместе? На моей практике они становятся еще более глубокими и страстными, умелыми и неспешными. Как говорит мой композитор, не важно, кто самую высокую ноту возьмет, важно, кто дольше ее протянет», — признается Марина.
Олег и Марина Газмановы (Фото: Telegram @gazmanovOG)
Вместе пара уже почти четверть века, но супруги по-прежнему смотрят друг на друга влюбленными глазами и считаются одной из самых красивых и крепких пар в мире российского шоу-бизнеса.

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Слухи об ориентации* и поздний брак: почему Виталий Егоров не ведет соцсети и сажает деревья в Калужской области?
14 февраля 2025, 16:02

Виталий Егоров (Фото: кадр из сериала «Я требую любви!»)

За профессиональную деятельность Виталий Егоров отыграл огромное количество всевозможных ролей. Он перевоплощался в самовлюбленного модельера, математика, бросившего семью, режиссера и даже медика. Егоров привык выкладываться по полной, именно так, как его учил Олег Табаков. Виталий был уверен в том, что у него складывается в жизни все хорошо, потому что удача всегда на его стороне.

Биография Виталия Егорова

Виталий появился на свет в Корсунь-Шевченковском — там будущий артист засиял в декабре 1968 года. Папа Егорова был водителем, а мама работала поваром, именно поэтому они с детства приучали своего мальчика к труду. В раннем возрасте Виталий научился доить коров и трудиться на огороде.

Егорова очень привлекали точные науки, поэтому вовсе неудивительно, что он был учеником физико-математической школы. В пятнадцатилетнем возрасте Виталий решил поехать в Днепропетровск, где он стал студентом театрального училища. После окончания обучения, Егоров поехал в Одессу, где стал работать в театре. После армии, будущий артист оказался в мастерской Олега Табакова, где он продолжил учебу.

Виталий Егоров (Фото: кадр из сериала «Не родись красивой»)

Творческий путь Виталия Егорова

Виталий нередко играл в постановках. За его работай можно было понаблюдать в таких спектаклях, как: «Идиот» и «На дне», «Матросская тишина» и «Страсти по Бумбарашу. Сейчас артист преподавал в школе О. Табакова.

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Дебютировал в кино Егоров в 2001 году, сыграв в фильме «Антикиллер». Первая заметная роль Егорова была в мелодраматическом проекте под названием «Московская сага». Потом фильмография дополнилась популярным на тот момент сериалом «Не родись красивой», где Виталию досталась роль модельера. Спустя некоторое время актер появился в сериале «Цыганки», а еще в проекте «Дыши со мной». 2014 год подарил Егорову роль в фильме «Господа-товарищи», а потом артист снялся в шестом сезоне сериала «Кухня». В 2019 году Виталий появился в сериале «Бихэппи», а в 2020 году в проекте «Горюнов».

Интересные факты об актере:

  • не ведет страницы в соцсетях;
  • в детстве окончил музыкальную школу по классу баяна;
  • любит огород и работать в земле, артисту это приносит большое удовольствие и спокойствие;
  • получил награду — заслуженный артист Российской Федерации.
Виталий Егоров (Фото: кадр из сериала «Кухня»)

Личная жизнь Виталия Егорова

Поскольку Егоров на протяжении долгого времени не мог найти свою любовь, некоторые полагали, что он является представителем нетрадиционной сексуальной ориентации*. Однако судьба сложилась так, что счастье Виталий смог обрести только в тридцать девять лет. Его женой стала девушка по имени Наталья, которая была редактором на телевидении. Избранница артиста родила ему двух дочерей: Аню и Машу.

Виталий Егоров сейчас

Несколько лет назад Виталий Егоров говорил, что закончилось строительство большого дома в Калужской области, а участок уже благоустроен. Актер отмечал, что многое он делал сам: разбивал сад и огород, сажал деревья. В 2023 году режиссеры пригласили Егорова на съемки сериала «Раневская».

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«Возможно, я об этом пожалею»: Екатерина Вилкова показала забавный семейный ролик с Ильёй Любимовым
14 февраля 2025, 15:48

Екатерина Вилкова и Илья Любимов (фото: Instagram* @oldkavilochka)

Екатерина Вилкова впервые показала, как поёт с мужем Ильёй Любимовым.
Актриса в честь Дня всех влюблённых решила поднять настроение подписчикам. Она опубликовала видео, в котором вместе с супругом исполняет песню Филиппа Киркорова «Снег». Супруги пели по очереди – по строчке. При этом было заметно, как старается Любимов. Вилкова призналась, что её пост может не понравиться мужу.

«Возможно, я об этом пожалею. Но пусть сегодня это видео побудет здесь. Мои архивы, или рубрика «идеальный подарок». Несколько лет назад муж приволок домой «Золотой караоке». И гордо вручил это чудо мне – человеку, которому медведь в детстве отдавил все уши. Вот такая любовь», – написала под роликом Вилкова.

Видео: Instagram* @oldkavilochka

Подписчики в комментариях высоко оценили пост. Многие отметили, что супруги пели очень душевно и чувственно. Также фолловеры написали, что обожают пару Любимова и Вилковой, поскольку они невероятно талантливые и красивые.

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Визуально постарел лет на 30 и слил в сеть пикантное видео с Волочковой: что шокировало фанатов Никиты Джигурды
14 февраля 2025, 15:48

Никита Джигурда и Марина Анисина (Фото: Инстаграм* @marinanisina)

Недавно фанаты с трудом узнали актера и шоумена Никиту Джигурду. Он появился на публике в неожиданном образе: окладистая борода, усы и длинные седые волосы. Артист был облачен в черное, без привычных цепей и крестов. Многие заметили, что актер визуально постарел лет на 30 и ему необходимо срочно вернуть прежний облик.
«Главное, чтобы не устраивал пьяные дебоши, никого не бил. А как он выглядит, это его дело. Я, слава богу, давно его не видел», — отметил актер Алексей Гаврилов.

Джигурда вышел в свет с женой Мариной Анисиной. Олимпийская чемпионка, по всей видимости, тоже не в восторге от нового стиля любимого. Однако шоумен уже дал супруге слово, что летом все исправит.

«Зачем пугать любимую женщину. Да, так будет моложе, другой мужчина, а я тот же самый», — объяснил Никита.

При этом Джигурда не только скромно выглядел, но и вел себя без привычного эпатажа. Говорил шоумен негромко, даже мат не проскальзывал. Он все время обнимал жену.

«Я сейчас могу посещать мероприятия. А то я просто занимаюсь молитвой, медитацией и наблюдением», — подчекнул Никита Джигурда.

Анастасия Волочкова (Фото: Инстаграм* @volochkova_art)


Прошлой зимой в жизни актера произошло два знаковых события: он наконец-то перевез семью из Франции в Россию. А еще стал участником скандала с Анастасией Волочковой. По Сети начало гулять видео, на котором шоумен и балерина неприлично танцевали в ее особняке. После этого Волочкова публично поставила крест на 20-летней дружбе с Джигурдой.

«Знаете, передо мной никто не извинился. Я просто хочу забыть существование этой семьи в моей жизни. Извините, ради бога. Просто не хочу о них даже говорить, вспоминать и просто помнить то, что мне пришлось расхлебывать», — уточнила Волочкова.

Анастасия была уверена, что в Сеть пикантное видео попало по вине Джигурды. Однако шоумен отрицал это.

«Многие: это Джигурда опять запустил ради пиара. Да ничего подобного», — подчеркнул он.

После этой истории артист ушел в тень и стал избегать прессы. У некоторых даже появилась версия: уж не вмешалась ли в скандал его жена Марина Анисина, которой явно не по нраву выходки супруга?

«Учитывая, что они перебрались из-за границы и сейчас живут в России всей семьей, я думаю, что она поговорила все-таки с мужем, попыталась его остепенить, чтобы он взялся за какой-то нормальный серьезный проект, а не эти голые танцы, какие-то постоянные скандалы, ор и пьянка», — отметила светский журналист Светлана Рябкова.

Никита Джигурда и Марина Анисина (Фото: Инстаграм* @marinanisina)


Сейчас Джигурда совсем не похож на себя прежнего. Судя по всему, семейная идиллия ему оказалась дороже. Анисина теперь поблизости, дети помаленьку привыкают к Москве. Марина уделяет мужу и наследникам все свое время. Из-за этого спортсменка все еще не вышла на работу.

Супруга шоумена подчеркнула, что быть мамой детей, женой и гением — это большая работа.

«Я считаю, это не аргумент. Безусловно, уроки, дети, встретить со школы и так далее — все это, конечно, время. И когда ты работаешь, это неудобно. Но уже у них дети в таком возрасте, в подростковом. Я думаю, они сами могут приходить домой, делать отчасти какие-то домашние задания. Просто Анисиной уже не хочется выходить на работу. Я думаю, она привыкла быть дома», — полагает журналист Рябкова.

Фанатам остается лишь строить догадки, на какие деньги семья жила последнее время. Однако Джигурда заверил, что по-прежнему работает, снимается в крупном проекте. Для которого, по словам шоумена, он якобы и поменял свой стиль.

«Это творческий процесс, поскольку меня утвердили в очень серьезном проекте. И для роли как раз нужен такой образ, поскольку это ведическая Русь», — откровенничал Джигурда.

Но поклонники считают, что долгое время так себя вести шоумен не сможет. Поскольку популярность Никиты всегда держалась на провокациях и скандалах. Уже летом 2025 года съемки в проекте закончатся. Ему придется думать, как дальше содержать родных. И хотя Волочкова теперь для него недоступна, многие уверены: Джигурда обязательно придумает иной способ громко напомнить о себе.

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#супруги
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#шоу-бизнес
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«Истероидная птица Феникс»: Психоаналитик рассказала, как Андреева отомстит Бондарчуку за потраченные нервы
Психоаналитик Смолярчук: Паулина Андреева нанесет удар мести Бондарчуку внезапно
14 февраля 2025, 15:42

Фёдор Бондарчук и Паулина Андреева (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

В сети уже несколько месяцев обсуждают развод Паулины Андреевой и Федора Бондарчука. Несмотря на то, что сами супруги никак не комментируют свои отношения, люди замечают косвенные признаки расставания. Например, Паулина Андреева резко поменяла прическу — заменила длинные волосы на каре. А это, по мнению многих, серьезное заявление.
Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» заявила, что смена имиджа у Паулины Андреевой произошла по причине ее истероидного типа личности.

«Публичные люди, артисты всегда своим имиджем многоголосно о себе заявляют. Показывают свое настроение, обращают на себя внимание, обмениваются энергией с другими. Паулина Андреева по своей природе интроверт, а смена внешности помогает ей переживать тяжелое состояние: она меняет шкурку, как закрытая, тихая, безмолвная рептилия. Он заявляет, что может за себя постоять, но делает это неожиданно и негромко», — пояснила эксперт.

По ее словам, Паулина Андреева — роковая натура, способная нанести неожиданный удар.

«Это удар мести. Она та самая женщина, которая подает блюдо холодным. Пожалуйста, уважаемый Федор Бондарчук. Когда он расслабится и запоет новую весеннюю песню самца, тогда-то она и ударит в самое уязвимое место», — сказала психоаналитик.

Она добавила, что, поменяв имидж, Паулина захотела снять «изгаженную слезами и неудачами» шкуру, чтобы, как птица Феникс, обновиться.

«Это как раз история истероидной личности. Они себя сами вытаскивают из подобного рода драм. Я думаю, что Бондарчук ее вывел на новый социальный уровень, но она заплатила за это подавленностью, а сейчас себя излечивает», — заключила эксперт.

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«Просто невероятно!»: Ольга Бузова показала роскошный подарок от тайного ухажёра на 14 февраля
14 февраля 2025, 15:27

Ольга Бузова (фото: Instagram* @buzova86)

Ольга Бузова в последнее время предпочитает скрывать личную жизнь от общественности, однако любит рассказывать о красивых жестах ухажёров. Певица показала, что её подарили на День всех влюблённых.
Телеведущая опубликовала в своих соцсетях фотографии огромного букета красных роз в корзине в форме сердца, а также ещё один букет бордовых роз в классической обёртке. Ольга выразила надежду, что сегодня каждую девушку вторые половинки порадовали букетами цветов.

Фото: Instagram* @buzova86

«Такая красота сегодня у меня дома. Просто невероятно. А этот букет я вообще еле подняла. Аромат на всю квартиру», – поделилась телеведущая.
Бузова рассказала, что хорошо относится к Дню всех влюблённых. Она назвала этот праздник дополнительным поводом, чтобы выразить чувства любимому человеку. Также она призналась в любви к своим поклонникам.

Звезда не раскрыла личность мужчины, приславшего ей такой роскошный букет. Однако недавно СМИ писали, что она встречается с судебным приставом. Правда, на фоне этих новостей Бузова заявила, что чувствует себя одинокой и испытывает проблемы с личной жизни.

Фото: Instagram* @buzova86

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