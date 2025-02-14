Увела Газманова из семьи и родила сына от Мавроди: связь Марины Муравьевой-Газмановой с пирамидой «МММ»

Олег и Марина Газмановы (Фото: Telegram @gazmanovOG)
Российский певец Олег Газманов находится в браке с Мариной Муравьевой-Газмановой более 20 лет. Ради нее он ушел от жены и воспитывал ребенка, которого женщина родила от Вячеслава Мавроди, братом основателя пирамиды «МММ» Сергея Мавроди. Чем девушка покорила известного артиста и какое место занимала в крупнейшей в мире финансовой пирамиде, рассказывает «Радио 1».
Знакомство и отношения с Газмановым
Олег Газманов приметил длинноногую блондинку Марину в 80-х годах во время гастролей в Воронеже. Девушка выделялась из толпы, а сам Газманов позже признавался, что сразу влюбился «в её походку от бедра». На тот момент девушка заканчивала школу. Олег попросил ее номер телефона, и между ними началось активное общение. Он тогда снял ей квартиру в Москве и помог с переездом. Газманова не смущало наличие жены и сына, чувства оказались сильнее обстоятельств, но и разводиться он не спешил.
Такое положение дел молодую Марину не устроило. Она отказывает Газманову в отношениях и устраивается бухгалтером в компанию «МММ» братьев Сергея и Вячеслава Мавроди.
СМИ писали, что Марина якобы настаивала на разводе Олега с женой, и однажды между ней и Ириной даже произошла драка. Говорили, что жена Газманова испытала нервный срыв и пыталась совершить суицид. По другой версии, Газманов мирно разошелся с первой женой, а Марина не стремилась разбить их брак. Так или иначе, что было на самом деле, знают только герои этой истории.
Так, отказав Газманову, Марина начинает встречаться с Вячеславом Мавроди, выходит за него замуж и беременеет. В это время у братьев начались проблемы с законом. Вячеслав расторг брак с Мариной, так как опасался за будущее женщины и будущего ребенка.
Тогда в жизни девушки опять появился Олег, который остался с ней рядом на этот раз уже навсегда. Марина родила сына, а Олег дал ему свою фамилию и воспитал как родного.
Олег и Марина Газмановы (Фото: Telegram @gazmanovOG)
Связь жены Газманова с пирамидой «МММ»
В 90-х годах Марина Муравьева вышла замуж за Вячеслава Мавроди. Она получила экономическое образование и стала работать бухгалтером в «МММ». Некоторые полагают, что девушка могла быть осведомлена о финансовых махинациях братьев Мавроди, которые обманули огромное количество доверчивых людей.
Когда оба Мавроди попали под суд, Марине удалось выйти из воды чистой. После этого и последовал развод с Вячеславом.
Газманов почти 15 лет ждал заветного «да»
Марина и Олег долго жили в гражданском браке, а Марина никак не хотела официально выходить за него замуж. Однако в 2003 году женщина сжалилась над любимым и согласилась.
Марина Газманова (Фото: Telegram @gazmanovamarina)
«Во время отдыха на Мальдивах Олег Михайлович в очередной раз сделал мне предложение. Я и говорю: "Хорошо, давай жениться. Но тогда мне придется слетать в Париж за платьем!" А про себя думаю: "Помечтаем, вернемся домой, и все утихнет". Тут он обнимает меня, смотрит в глаза и говорит: "Мы поженимся, потому что ты будешь беременна нашей девочкой, и платье у тебя будет обычное, в рюшку, но ты останешься довольна". Удивительное дело! Забеременела я в ту же ночь», — делится воспоминаниями Марина.
В том же году у них родилась дочь Марианна.
Как сегодня живет чета Газмановых
Марине Газмановой – 53 года, она самостоятельно зарабатывает и замечательно выглядит. Женщина по-прежнему сопровождает знаменитого супруга на гастролях и концертах. Она рассказывает, что именно благодаря ей, Газманов находится в прекрасной форме и не стареет.
«Сохраняются ли страстные чувства в браке после 30 лет вместе? На моей практике они становятся еще более глубокими и страстными, умелыми и неспешными. Как говорит мой композитор, не важно, кто самую высокую ноту возьмет, важно, кто дольше ее протянет», — признается Марина.
Олег и Марина Газмановы (Фото: Telegram @gazmanovOG)Вместе пара уже почти четверть века, но супруги по-прежнему смотрят друг на друга влюбленными глазами и считаются одной из самых красивых и крепких пар в мире российского шоу-бизнеса.
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