«Увижу ее — морду набью»: отец Жанны Фриске об обвинениях в пиаре на смерти дочери

Жанна Фриске (Фото: РИА Новости/Валерий Мельников)
Отец почившей певицы Жанны Фриске Владимир Копылов пригрозил «набить морду» журналистке Алене Жигаловой, которая заявила, что мужчина «делает деньги» на смерти дочери. Об этом пишет aif.ru.
«Я уже забыл все скандалы, но, если увижу ее — морду набью. Ребенок почти десять лет в могиле лежит, перестаньте», — сказал Копылов.История началась после того, как в 2022 году Копылов организовал благотворительный вечер по случаю годовщины смерти исполнительницы песни «А я все летала». По словам очевидцев, вечер стал бизнес-проектом. Организаторы якобы просили денег за все. Была информация, что у Копылова и мужа сестры певицы произошел конфликт.
По словам Жигаловой, на благотворительном вечере продавали входные билеты, духи и рекламировали некие фирмы.
«Вы понимаете, до чего дошли эти люди в своем безумии, которые хотят заработать вообще со всего?» — говорила Жигалова.
Жанны Фриске не стало в 2015 году на 41-м году жизни в результате онкологии.
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