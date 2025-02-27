Увольнение из L’Officiel, критика героев «Модного приговора», тайный развод: как сейчас живёт Эвелина Хромченко

Эвелина Хромченко (Фото: Телеграм, @EvelinaFashionSchool)
Имя Эвелины Хромченко без сомнения ассоциируется с модой: 12 лет она возглавляла русскую редакцию журнала L’Officiel, является бессменным обвинителем на передаче «Модный приговор».
Послужной список телеведущей и журналистки весьма внушителен, секрет успеха Эвелины, по её словам, — это упорство, трудолюбие и безусловная любовь к своей профессии.
О карьере, личной жизни, а также о том, как на данный момент складывается жизнь Хромченко, читайте в материале «Радио 1».
Острая на язык с детства
Эвелина Хромченко родилась 27 февраля 1971 года в Уфе. Её мама — преподаватель русского языка и литературы, а папа — инженер-экономист.
В три года Эвелина научилась читать, изучая вместе с дедушкой газету «Известия», а в пять — писать. Она унаследовала не только способность к языкам и остро выражать мысли, но и стильно одеваться. Мама Хромченко подавала дочери пример — умело сочетала цвета в одежде и дополняла наряды аксессуарами.
Эвелина Хромченко в детстве (Фото: ВКонтакте, @evelinakhromtchenko)
В возрасте 9-10 лет маленькая Эвелина вместе с родителями переехала в Москву. Её взяли в школу, где некоторые предметы преподавались на английском языке. Здесь же Хромченко впервые столкнулась с тем, что учителя оценивали детей не по знаниям, а по внешнему виду.
Во время учёбы в университете в 1991 году Эвелина Хромченко начала работать корреспондентом на радиостанции «Юность», затем её взяли в штат Всесоюзного комитета по телевидению и радиовещанию (главная редакция радиовещания для детей и юношества, радиостанция «Смена»). Она сразу стала продвигаться вверх по карьерной лестнице, и уже через три года заняла должность обозревателя и создала свои проекты, один из них — радиопрограмма для девочек-подростков «Спящая красавица» была посвящена вопросам моды и красоты.
Эвелина Хромченко (Фото: Instagram*, evelinakhromtchenko)
Кроме этого, будущий эксперт моды сотрудничала с программой «Взгляд» и с телекомпанией «ВИD».
С января 1992 по декабрь 1997 года являлась постоянным обозревателем моды на радиостанции «Европа Плюс». В 1994 году создала и реализовала концепцию журнала для девочек-подростков «Маруся».
Эвелина Хромченко (Фото: ВКонтакте, @evelinakhromtchenko)
Вместе с тем Хромченко внештатно работала модным обозревателем во многих глянцевых журналах, среди которых Cosmopolitan, Elle, писала для журнала «Огонёк», газет «Известия», «Сегодня», «Комсомольская правда».
В 1998 году Хромченко возглавила русскую версию журнала L’Officiel, став главным редактором и креативным директором издания. Ради эксклюзивов самостоятельно летала на модные показы ведущих домов моды в Париж, Милан и Лондон, встречалась с дизайнерами и иконами стиля, а также брала интервью у известных моделей.
В 2010 году Хромченко со скандалом увольняют из журнала, официальная причина — Эвелина была увлечена построением личной карьеры в ущерб изданию.
В 2009 году Эвелина Хромченко выпустила книгу Russian style на английском и французском языках. Презентация издания состоялась в Париже, в самый разгар Недели моды Haute couture. Работа получила восторженные отзывы. В 2013-м стало известно о том, что британский сайт включил Эвелину Хромченко в рейтинг Business of Fashion 500, в котором представлены наиболее влиятельные персоны модной индустрии.
Эвелина Хромченко (Фото: ВКонтакте, @evelinakhromtchenko)
В 2007 году на Первом канале вышел проект «Модный приговор». Эвелине Хромченко досталась роль обвинителя, а кроме этого, она комментировала образы всех участников шоу. В 2008-м, а позже в 2015 году программа выиграла премию ТЭФИ в номинации «Развлекательная программа: образ жизни». В 2008 году Первый канал признал Эвелину Хромченко, Вячеслава Зайцева и Арину Шарапову лучшими ведущими ток-шоу.
Впрочем, не все поклонники передачи были довольны образами главных героев после преображения.
Эвелина Хромченко (Фото: ВКонтакте, @evelinakhromtchenko)
Кроме того, в соцсетях часто можно встретить комментаторов, которые как хвалят, так и ругают образ модного эксперта и её работу:
Идеально сидящий костюм, очки в яркой оправе, безупречно уложенное каре — те элементы, которые всегда присутствуют в образах Эвелины Хромченко.
В соцсетях Эвелине часто задают вопрос: как ей удаётся держать форму и оставаться такой привлекательной? По словам Хромченко, в её рационе минимум жирного, консервов, нет высококалорийных продуктов, переработанного мяса, тортов с кремом и жирных пирожных. Она не любит наваристые супы, жирные мясные блюда, колбасы, майонез, сливочные соусы. Эвелина не пьёт молоко, не употребляет кисломолочные продукты.
Эвелина Хромченко (Фото: ВКонтакте, @evelinakhromtchenko)
Также Хромченко старается ходить пешком, не пользуется лифтом, делает массаж. По словам телеведущей, пластических операций на лице она не делала, лишь пользуется услугами косметологов.
Модный эксперт убеждена, что главное — не цена одежды, а качество и её уместность. О том, как правильно составлять гардероб, Хромченко рассказывает на своём сайте и в соцсетях.
Эксперт моды никогда не выставляла личные отношения на всеобщее обозрение. Известно, что в браке с Александром Шумским у Хромченко родился сын Артемий.
В 2011 году супруги развелись, своё расставание они скрывали, об этом стало известно только в 2014 году.
Эвелина Хромченко c сыном Артемием (Фото: ВКонтакте, @evelinakhromtchenko)
Другим избранником Эвелины Хромченко стал художник Дмитрий Семаков. Они познакомились на одной из выставок в Нью-Йорке. Последнее совместное фото телеведущая опубликовала в 2022 году в Instagram*. На данный момент нет подтверждённой информации о том, вместе ли Эвелина и Дмитрий или они расстались.
Эвелина Хромченко и Дмитрий Семаков (Фото: Instagram*, evelinakhromtchenko)
Сейчас Эвелина Хромченко живёт в Москве и продолжает сниматься в программе «Модный приговор». Вместе с этим работает фешен-консультантом и возглавляет «Школу моды Эвелины Хромченко».
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О карьере, личной жизни, а также о том, как на данный момент складывается жизнь Хромченко, читайте в материале «Радио 1».
Острая на язык с детства
Эвелина Хромченко родилась 27 февраля 1971 года в Уфе. Её мама — преподаватель русского языка и литературы, а папа — инженер-экономист.
В три года Эвелина научилась читать, изучая вместе с дедушкой газету «Известия», а в пять — писать. Она унаследовала не только способность к языкам и остро выражать мысли, но и стильно одеваться. Мама Хромченко подавала дочери пример — умело сочетала цвета в одежде и дополняла наряды аксессуарами.
«Самая главная воспитательная удача моей семьи на мой счёт — это то, что старшим как-то не впрямую <…˃ удалось в раннем детстве убедить меня в том, что я самая лучшая на свете. Самая умная, красивая, развитая, талантливая», — рассказывала Хромченко.
Эвелина Хромченко в детстве (Фото: ВКонтакте, @evelinakhromtchenko)
В возрасте 9-10 лет маленькая Эвелина вместе с родителями переехала в Москву. Её взяли в школу, где некоторые предметы преподавались на английском языке. Здесь же Хромченко впервые столкнулась с тем, что учителя оценивали детей не по знаниям, а по внешнему виду.
«Детей, у которых были «фирменные» тряпочки, учителя хвалили, превозносили и даже смотрели на них по-другому — с неким раболепным восхищением. Но даже в такой ситуации мне не приходило в голову нажать на родных и потребовать дорогие джинсы. Я точно знала — при ближайшей возможности мне купят всё, что нужно, а если не покупают, значит, не стоит ставить взрослых в неловкое положение просьбами, которые им трудно выполнить», — цитирует слова телеведущей телеканал «78».После школы Эвелина поступила в МГУ, на факультет журналистики, который окончила в 1993 году с красным дипломом.
Стремительный взлёт
Во время учёбы в университете в 1991 году Эвелина Хромченко начала работать корреспондентом на радиостанции «Юность», затем её взяли в штат Всесоюзного комитета по телевидению и радиовещанию (главная редакция радиовещания для детей и юношества, радиостанция «Смена»). Она сразу стала продвигаться вверх по карьерной лестнице, и уже через три года заняла должность обозревателя и создала свои проекты, один из них — радиопрограмма для девочек-подростков «Спящая красавица» была посвящена вопросам моды и красоты.
Эвелина Хромченко (Фото: Instagram*, evelinakhromtchenko)
Кроме этого, будущий эксперт моды сотрудничала с программой «Взгляд» и с телекомпанией «ВИD».
С января 1992 по декабрь 1997 года являлась постоянным обозревателем моды на радиостанции «Европа Плюс». В 1994 году создала и реализовала концепцию журнала для девочек-подростков «Маруся».
У истоков российской фешен-индустрии
«Новый буйный виток развития она [модная жизнь в России] получила именно в 1990-е годы. Я очень рада, что в результате многолетней деятельности — и моей, и моих коллег — я могу выходить из дома, тотально одетой в вещи, созданные российскими дизайнерами», — однажды Хромченко дала оценку российской модной индустрии.В 1995 году Эвелина вместе с бывшем мужем Александром Шумским основывает PR-агентство «Департамент моды Эвелины Хромченко», которое позднее было переименовано в «Артефакт». Они занимались организацией Недели высокой моды в Москве, проведением рекламных кампаний для брендов, организовывали брифинги для значимых представителей мира моды .
Эвелина Хромченко (Фото: ВКонтакте, @evelinakhromtchenko)
Вместе с тем Хромченко внештатно работала модным обозревателем во многих глянцевых журналах, среди которых Cosmopolitan, Elle, писала для журнала «Огонёк», газет «Известия», «Сегодня», «Комсомольская правда».
Работа в L’Officiel и скандальное увольнение
В 1998 году Хромченко возглавила русскую версию журнала L’Officiel, став главным редактором и креативным директором издания. Ради эксклюзивов самостоятельно летала на модные показы ведущих домов моды в Париж, Милан и Лондон, встречалась с дизайнерами и иконами стиля, а также брала интервью у известных моделей.
«Я пришла в международный модный глянец как антикризисный менеджер, модный пиарщик и известный в стране журналист с фешен-специализацией», — рассказывала Эвелина в одном из интервью.Эвелина Хромченко (Фото: ВКонтакте, @evelinakhromtchenko)
В 2010 году Хромченко со скандалом увольняют из журнала, официальная причина — Эвелина была увлечена построением личной карьеры в ущерб изданию.
«Пожалуй, больше всего я жалею о том, что мне так и не удалось поработать с нормальными, я уж не говорю о больших, «глянцевыми» бюджетами. Если уж моей команде фактически на коленках удалось сделать проект, который вы назвали влиятельным, то представляете, что бы было, если бы нам посчастливилось поработать в условиях, приближенных к тем, что показывали в фильме «Дьявол носит Prada» ?..» — комментировала увольнение Хромченко.Однако, уже в сентябре стало известно о том, что права на издание выкупила группа «АСТ». Руководители компании не только вернули Хромченко, но и назначили её на пост международного директора.
Заслуженное признание
В 2009 году Эвелина Хромченко выпустила книгу Russian style на английском и французском языках. Презентация издания состоялась в Париже, в самый разгар Недели моды Haute couture. Работа получила восторженные отзывы. В 2013-м стало известно о том, что британский сайт включил Эвелину Хромченко в рейтинг Business of Fashion 500, в котором представлены наиболее влиятельные персоны модной индустрии.
Эвелина Хромченко (Фото: ВКонтакте, @evelinakhromtchenko)
«Модный приговор»
В 2007 году на Первом канале вышел проект «Модный приговор». Эвелине Хромченко досталась роль обвинителя, а кроме этого, она комментировала образы всех участников шоу. В 2008-м, а позже в 2015 году программа выиграла премию ТЭФИ в номинации «Развлекательная программа: образ жизни». В 2008 году Первый канал признал Эвелину Хромченко, Вячеслава Зайцева и Арину Шарапову лучшими ведущими ток-шоу.
Впрочем, не все поклонники передачи были довольны образами главных героев после преображения.
«Моя задача в том, чтобы чётко объяснить, как верно воспринимать тот или иной образ, что в нём хорошо, а что плохо. Моя оценка не касается самого человека, его особенностей фигуры, внешности или возраста, она касается только платья», — оппонирует недовольным зрителям Хромченко.
Эвелина Хромченко (Фото: ВКонтакте, @evelinakhromtchenko)
Кроме того, в соцсетях часто можно встретить комментаторов, которые как хвалят, так и ругают образ модного эксперта и её работу:
«Хромченко — претенциозное глупое, сутулое позорище, с вечно подкатанными рукавами и одеждой рубашечного кроя. Про массивные чёрные очки на маленьком птичьем лице вообще молчу».
«Хромченко очень мудрая, умная женщина, добрая, она просто уникум. Склоняю голову перед её интеллектом. У неё есть свой стиль, но многим это никак не понять».В октябре 2023 года генеральный директор Константин Эрнст объявил о том, что «Модный приговор» вернётся на Первый канал, но из старого состава зрители увидят только Эвелину Хромченко. Так оно и вышло. Новые выпуски программы вышли в январе 2024 года.
«Мне повезло: всё вредное я просто не люблю»
Идеально сидящий костюм, очки в яркой оправе, безупречно уложенное каре — те элементы, которые всегда присутствуют в образах Эвелины Хромченко.
В соцсетях Эвелине часто задают вопрос: как ей удаётся держать форму и оставаться такой привлекательной? По словам Хромченко, в её рационе минимум жирного, консервов, нет высококалорийных продуктов, переработанного мяса, тортов с кремом и жирных пирожных. Она не любит наваристые супы, жирные мясные блюда, колбасы, майонез, сливочные соусы. Эвелина не пьёт молоко, не употребляет кисломолочные продукты.
«Я практически не ем сахар, крайне редко пью крепкий алкоголь, предпочитаю вино и шампанское. Никогда не пью пиво и любую газировку — только воду с газом в редких случаях. Мне повезло: всё вредное я просто не люблю. Единственное, в чём себя ограничиваю, это в хлебе», — так ответила телеведущая своим подписчикам в соцсетях.
Эвелина Хромченко (Фото: ВКонтакте, @evelinakhromtchenko)
Также Хромченко старается ходить пешком, не пользуется лифтом, делает массаж. По словам телеведущей, пластических операций на лице она не делала, лишь пользуется услугами косметологов.
Модный эксперт убеждена, что главное — не цена одежды, а качество и её уместность. О том, как правильно составлять гардероб, Хромченко рассказывает на своём сайте и в соцсетях.
«Все россиянки по природе своей отличницы и матери Терезы. Главное — направить эту энергию в созидательное для самой женщины русло, ведь основное чувство вины наша соотечественница чаще всего испытывает, когда решается что-то сделать для себя лично: потратить на новое платье или прическу часть семейного бюджета, <…> купить не в дом, а себе лично…» — как-то сказала Хромченко.
Личная жизнь
Эксперт моды никогда не выставляла личные отношения на всеобщее обозрение. Известно, что в браке с Александром Шумским у Хромченко родился сын Артемий.
В 2011 году супруги развелись, своё расставание они скрывали, об этом стало известно только в 2014 году.
Эвелина Хромченко c сыном Артемием (Фото: ВКонтакте, @evelinakhromtchenko)
Другим избранником Эвелины Хромченко стал художник Дмитрий Семаков. Они познакомились на одной из выставок в Нью-Йорке. Последнее совместное фото телеведущая опубликовала в 2022 году в Instagram*. На данный момент нет подтверждённой информации о том, вместе ли Эвелина и Дмитрий или они расстались.
Эвелина Хромченко и Дмитрий Семаков (Фото: Instagram*, evelinakhromtchenko)
Эвелина Хромченко сейчас
Сейчас Эвелина Хромченко живёт в Москве и продолжает сниматься в программе «Модный приговор». Вместе с этим работает фешен-консультантом и возглавляет «Школу моды Эвелины Хромченко».
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*принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремисткой и запрещена
Анастасия Чубина