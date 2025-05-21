Яна Рудковская заступилась за Николь Кидман после её конфуза с париком на Каннском кинофестивале

Яна Рудковская (Фото: Instagram* @rudkovskayaofficial)
Николь Кидман попала в неловкую ситуацию на кинофестивале в Каннах. 57-летнюю актрису подвёл парик, который не остался незамеченным.
Голливудская звезда оконфузилась перед журналистами. Она вышла на дорожку в облегающем красном платье из кружева без рукавов и с высоким воротом. Однако подвёл актрису не наряд, а парик.
Дело в том, что фотографы запечатлели, как из-под идеально прямых волос рыжего оттенка выглянули отличающиеся цветом натуральные волосы Кидман. При этом артистка вела себя, как ни в чём не бывало. Возможно, она только потом заметила недочёт в образе.
В СМИ активно обсуждался этот инцидент. Присоединилась и продюсер Яна Рудковская, которая поспешила заступиться за актрису.
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Дело в том, что фотографы запечатлели, как из-под идеально прямых волос рыжего оттенка выглянули отличающиеся цветом натуральные волосы Кидман. При этом артистка вела себя, как ни в чём не бывало. Возможно, она только потом заметила недочёт в образе.
В СМИ активно обсуждался этот инцидент. Присоединилась и продюсер Яна Рудковская, которая поспешила заступиться за актрису.
«Читаю заголовки про Николь Кидман и её съехавший парик в Каннах. И думаю, а с чего вдруг ношение парика у звёзд стало какой-то сенсацией? Николь и не скрывает, что она носит парики. Да, в этот раз получилось немного небрежно, пробор выглядел асимметрично. Провалы бывают у всех», – написала жена Евгения Плющенко в своём Telegram-канале.Яна подчеркнула, что звёзды ежедневно подвергают свои волосы многочисленным манипуляциям, в результате которых с годами состояние волос сильно ухудшается. В связи с этим, многие знаменитости начали использовать парики. В качестве примера Рудковская привела Рианну, Леди Гагу, Бейонсе и Шер.
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Анастасия Чинкова