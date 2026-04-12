«Не только в праздники»: Собчак призналась в чувствах к Константину Богомолову

12 апреля 2026, 13:42

Ксения Собчак выложила фото с Константином Богомоловым и призналась ему в любви

Ксения Собчак опубликовала в личном блоге новое совместное фото с мужем, режиссёром Константином Богомоловым.





На снимке пара демонстрирует лаконичные контрастные образы: Собчак выбрала белый костюм со струящимися брюками и атласной лентой на поясе, Богомолов — чёрный костюм с белой рубашкой.

Константин Богомолов и Ксения Собчак (Фото: Instagram* @xenia_sobchak) В подписи к публикации телеведущая сделала редкое по эмоциональности признание. Собчак подчеркнула, что её чувства к мужу не меняются много лет и не привязаны к датам или праздникам.

«Очень люблю этого мужчину. И уже много лет. Хочется говорить об этом не только в праздники и годовщины, а иногда — просто так», — написала Ксения.