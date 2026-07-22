«Мне нужно кормить детей»: Седокова оправдалась за отмену концерта в Москве

22 июля 2026, 11:08

Седокова заявила, что в отмене ее концерта в Москве виноваты организаторы

Анна Седокова (Фото: Инстаграм*/annasedokova)

Певица Анна Седокова объяснила отмену концерта в Москве, запланированного на эту субботу, проблемами с организаторами. Об этом она сообщила в своем Instagram*.





Выступление должно было состояться в одном из столичных клубов, однако его отменили за четыре дня назначенной даты. Как ранее писал телеграм-канал SHOT, из 110 мест было продано всего 38. Сама исполнительница заявила, что не имеет никакого отношения к продажам, и возложила вину на организаторов.



По словам артистки, концертом занимался ее бывший директор, с которым у нее остались напряженные отношения. Она рассказала, что в какой-то момент заметила странную политику продаж и решила разобраться в ситуации.

«Я всегда славилась тем, что на мои концерты приходит очень много людей. Когда я поняла, что идет какой-то замес, совершенно некорректный, неправильный, мы начали искать, откуда растут ноги… В общем, поняла, что с таким товарищем мы работать не хотим… Мне нужно кормить детей. Я очень жду с вами новой встречи, скоро назначу новую дату и место. Руководителям этого клуба советую задуматься над тем, какие люди у них работают!» — возмутилась звезда.