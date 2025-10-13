Блиновская попросила суд отсрочить наказание ради ее детей
Осужденная на пять лет колонии блогер Елена Блиновская подала апелляционную жалобу на приговор, в которой просит предоставить ей отсрочку отбывания наказания до достижения ее детьми 14-летнего возраста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.
В жалобе отмечается, что Блиновская полностью раскаялась в совершенных преступлениях, а ее дальнейшая изоляция негативно скажется на воспитании и психологическом состоянии четырех несовершеннолетних детей.
Напомним, что у Блиновской подрастают три сына и одна дочка. Младшему ребенку всего пять лет.
Защита Блиновской также требует исключить из обвинения блогера статью уголовного кодекса о легализации денежных средств, полученных преступным путем, а также два эпизода по статье 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).
В настоящее время Блиновская находится в московском СИЗО. Она примет участие в рассмотрении своей апелляции по видеосвязи, либо может подать ходатайство о личном присутствии в зале Московского городского суда.
Ранее сообщалось, что с бывшей компании Алексея Блиновского ООО «Аквакультура», занимающейся оптовой продажей рыбы и морепродуктов, требуют взыскать около 45 миллионов рублей. Эти средства нужны для частичного погашения долгов его супруги Елены Блиновской.
