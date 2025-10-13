Блиновская попросила суд отсрочить наказание ради ее детей

13 октября 2025, 02:45

Блиновская попросила суд об отсрочке от дальнейшего отбывания наказания из-за детей

Елена Блиновская с семьей (Фото: Instagram* @elena_blinovskaya)

Осужденная на пять лет колонии блогер Елена Блиновская подала апелляционную жалобу на приговор, в которой просит предоставить ей отсрочку отбывания наказания до достижения ее детьми 14-летнего возраста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.