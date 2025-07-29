«Уже много сил на это потратили»: Ляйсан Утяшева призналась, что не может забеременеть из-за проблем со здоровьем
Ляйсан Утяшева призналась, что откладывает третью беременность из-за болезней
Ляйсан Утяшева в интервью Лауре Джугелии рассказала о проблемах со здоровьем.
После второй беременности у бывшей гимнастки обнаружили «целый букет» болезней, поэтому сейчас она пока не может родить третьего ребенка. По словам Утяшевой, она всегда мечтала о троих детях.
Диагнозы телеведущая не озвучила, однако дала понять, что до сих пор пытается вылечиться. Знаменитость допускает, что вскоре ей придется обратиться к суррогатной матери для рождения еще одного ребенка или же сходить в клинику ЭКО.
Напомним, Ляйсан Утяшева 14 мая 2013 года в Майами родила сына Роберта, а 5 мая 2015 — дочь Софию.
*Запрещен в РФ
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