«Уже много сил на это потратили»: Ляйсан Утяшева призналась, что не может забеременеть из-за проблем со здоровьем

29 июля 2025, 11:40

Ляйсан Утяшева призналась, что откладывает третью беременность из-за болезней

Ляйсан Утяшева (Фото: Инстаграм* @liasanutiasheva)

Ляйсан Утяшева в интервью Лауре Джугелии рассказала о проблемах со здоровьем.