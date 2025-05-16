«Вписывается в нынешнее время лучше Ивана»: Урганту нашли замену в его шоу на Первом канале

В январе жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова сходила в кафе и заметила там девушек с неоригинальными сумками Биркин. Блогер назвала их «крейзи» и заявила, что не понимает, почему люди приобретают копии брендов, которые им не по карману, если можно купить обычную сумку и быть «нормальным человеком».