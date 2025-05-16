«Вписывается в нынешнее время лучше Ивана»: Урганту нашли замену в его шоу на Первом канале

Иван Ургант (Фото: Instagram* @urgantcom)
Известный американский телеведущий Джимми Фэллон в своём шоу показал пародию на российского певца Филиппа Киркорова. Его программа является аналогом «Вечернего Урганта», который перестал выходить в эфир в 2022 году после увольнения Ивана Урганта в Первого канала.
Александр Мельман заявил, что Киркоров мог бы занять место Урганта и возобновить выход передачи в эфир. У певца, которого телекритик назвал ироничным, интересным и умным человеком, есть опыт ведения передач, поэтому он бы идеально вписался в такой проект.
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«Он сможет заменить Урганта в шоу подобного формата. Певец иногда выходит за рамки, но при особом желании держит себя в руках и даже интересно шутит. Он вписывается в нынешнее время лучше Ивана», – подчеркнул Мельман в беседе с изданием «Абзац».Напомним, что народный артист России впервые попробовал себя в роли телеведущего в 2003 году, когда вёл утреннюю передачу на СТС. После этого он неоднократно занимал место члена жюри на шоу талантов.
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*деятельность Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в РФ
Анастасия Чинкова