«Уже поженился»: в соцсетях пишут о третьем браке рэпера Гуфа

Гуф (фото: Instagram* @therealguf)
В соцсетях пишут, что рэпер Гуф (настоящее имя – Алексей Долматов) женился в третий раз. Избранницей артиста стала Разият Салахова, которой он сделал предложение в ноябре прошлого года.
Один из поклонников Гуфа сообщил, что 45-летний рэпер уже официально заключил брак с девушкой в Троицке.
Напомним, что Алексей был женат дважды. Первой женой стала блогер Айза, которая родила ему сына Сами. Сейчас парню уже 14 лет. Супруги развелись в 2014 году. После артист состоял в отношениях с солисткой «А-Студио» Кети Топурией. А в декабре 2021 года рэпер заключил брак с Юлией Королевой, которая родила ему дочь Тину. В 2023 году пара рассталась.
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*запрещён в РФ
«Он с новой бабехой уже поженился, знакомая их в ЗАГСе расписывала в Троицке», – написал фанат в комментариях.При этом ни Долматов, ни Салахова официально не подтверждали заключение брака.
Напомним, что Алексей был женат дважды. Первой женой стала блогер Айза, которая родила ему сына Сами. Сейчас парню уже 14 лет. Супруги развелись в 2014 году. После артист состоял в отношениях с солисткой «А-Студио» Кети Топурией. А в декабре 2021 года рэпер заключил брак с Юлией Королевой, которая родила ему дочь Тину. В 2023 году пара рассталась.
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова