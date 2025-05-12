«Узнал, что забеременела, побежал и купил кольцо»: актёр Стас Бондаренко признался, что не хотел жениться во второй раз

Стас Бондаренко и Аурелия Алёхина (фото: Telegram @st_bondarenko)
Стас Бондаренко не планировал жениться во второй раз после развода. 39-летний актёр решился на предложение руки и сердца Аурелии Алёхиной после новости о том, что девушка ждёт ребёнка.
Артист восемь лет назад женился на модели Аурелии Алёхиной. Для Станислава это был не первый брак. Ещё будучи студентом, он узаконил отношения с коллегой Юлией Чиплиевой, которая родила ему сына Марка. Однако через семь лет они расстались.
В браке с Алёхиной Бондаренко воспитывает двоих дочерей: семилетнюю Алексию и шестилетнюю Микаэлу. Вспоминая, как сделал предложение нынешней жене, Стас признался, что не проявил фантазию и креатив. Вскоре выяснилось, что Аурелия не любит сюрпризы и даже боится их, поскольку предпочитает самостоятельно управлять ситуацией.
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В браке с Алёхиной Бондаренко воспитывает двоих дочерей: семилетнюю Алексию и шестилетнюю Микаэлу. Вспоминая, как сделал предложение нынешней жене, Стас признался, что не проявил фантазию и креатив. Вскоре выяснилось, что Аурелия не любит сюрпризы и даже боится их, поскольку предпочитает самостоятельно управлять ситуацией.
«Это был второй брак. После первого брака я не хотел свадьбу, естественно. Я фантазию не проявлял никакую. Делая предложение, даже не думал, будет ли у нас свадьба и какая. Я узнаю, что Аурелия забеременела, я побежал быстро, купил кольцо и отдал ей. Вот тебе – выходи замуж!», – рассказал Бондаренко в ток-шоу «Звезды сошлись» на НТВ.Также актёр вспомнил, что тогда возлюбленная радовалась, что он не встал на колено. Теперь он согласовывает с ней все сюрпризы.
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Анастасия Чинкова