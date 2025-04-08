Проблемы с алкоголем и суды с отцом: внебрачные дети Никаса Сафронова. Почему он поддерживает всех, но наследство никому не оставит?

Никас Сафронов (Фото: Instagram*@safronov_nikas)
Сегодня Никасу Сафронову исполняется 69 лет. Выдающийся художник создал множество необычных, ярких и фантастически прекрасных картин, а также стал отцом шестерых детей. О потомках современного Сальвадора Дали читайте в материале «Радио 1».
Число наследников растет год от года
Знаменитый и обеспеченный художник Никас Сафронов никогда не делал тайны из своей личной жизни и не пытался скрыть свои любовные похождения. Он с радостью принимает в свои объятия детей, которых ему подарили бывшие любимые женщины.
«Появляется много детей. Мне предъявили семь, если не восемь. Одного я пока еще не видел, но вспомнил, что с его мамой встречался. Если я вспоминаю его маму, если мне было с ней хорошо, я принимаю ребенка. Я занимаюсь долгие годы благотворительностью, почему не помочь той женщине, с которой мне было когда-то хорошо?» – откровенничал Сафронов с «Комсомольской правдой».Сейчас художник официально является отцом шестерых детей.
Стефано
Стефано Сафронов (Фото: Instagram*@safronov_nikas)
Стефано — единственный ребенок Никаса Сафронова, родившийся в его браке с итальянкой Франческой Вендрамин. Их знакомство произошло на выставке в Лондоне, после чего отношения развивались стремительно, и вскоре последовала свадьба. Несмотря на охлаждение чувств между супругами, Никас продолжал заботиться о сыне, даже когда возникли трудности в их общении из-за обиды жены.
Воссоединение отца и сына произошло, когда Стефано достиг 17-летнего возраста. На данный момент он проживает в Париже и работает в сфере менеджмента современного искусства, поддерживая связь с отцом через встречи и звонки.
Дмитрий
Дмитрий Цыбульский (Фото: Instagram*@dmitrij_safronov)
Сын Никаса Сафронова, Дмитрий Цыбульский, родился в Вильнюсе и сейчас проживает в Таллине. Он внезапно появился в жизни художника, заявив, что тот его отец. Его мать, Надя, имела проблемы с алкоголем и предложила Дмитрию обратиться к отцу за помощью.
«Я вспомнил его мать. Не могу сказать, что я был влюблен или долго с ней общался, но она была моей хорошей приятельницей. У нас были короткие встречи, в результате которых мог появиться ребенок. Во всяком случае, я его принял, не делая никаких тестов ДНК», — цитирует слова художника издание «Новый очаг».
Никас согласился поддержать сына финансово, однако вскоре возникли проблемы из-за частых просьб о деньгах и злоупотребления алкоголем со стороны Дмитрия. В результате художник прекратил общение с ним. Спустя несколько лет Дмитрий восстановил контакт с родителем и начал возвращать долг.
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Лука
Лука Затравкин-Сафронов (Фото: Instagram*@lukasafronovofficial)
Лука Затравкин-Сафронов появился на свет в Москве за полтора года до рождения Стефано. Но Никас узнал о его существовании, когда мальчику было четыре годика. Его мама, Инна, посвятила себя педагогической деятельности и игре на фортепиано. С самого детства прививала сыну любовь к музыке.
«Как ни странно, он стал для меня самым близким из детей. Потому что он всегда рядом и всё делает для того, чтобы моя жизнь была легче — как творческая, так и бытовая. При этом я считаю его музыкантом с большой буквы. Он окончил французскую консерваторию, талантливый пианист, лауреат 16 международных конкурсов и практически на всех занял первое место. Он даже является почетным профессором Швейцарской консерватории. И он не просто играет, он еще и пишет музыку, что делает его более значимым как музыканта», — делился Никас Сафронов с журналистами ulpravda.ru.
К сожалению, всё больше говорят не о творчестве Затравкина-Сафронова, а о его внешнем виде. К 2022 году вес Луки достиг критических 300 килограммов.
Александр
Александр Филимоненко, проживающий в Москве, до достижения 12-летнего возраста считал своим отцом другого мужчину. О том, что это знаменитый художник Никас Сафронов, ему рассказала бабушка. Молодой человек признавался, что видел работы отца на выставках, но не решался подойти к нему.
После того как художник узнал про сына, принял его без теста ДНК. Молодой человек занимается бизнесом, а отец его активно поддерживает.
ЮрийНикас Сафронов с детьми (Фото: Instagram*@safronov_nikas)
С Юрием Никас познакомился, когда ему было шестнадцать лет. Его мать, известная журналистка, никогда не предъявляла претензий, как и её повзрослевший сын. Юрий получил образование в Лондоне и стал режиссёром. Отец поддерживает сына больше морально, юноша весьма талантлив и самодостаточен.
Ландин
Ландин родился от недолгих отношений Никаса и Катрин, гражданки Германии. В первые годы жизни Ландина они с матерью жили в Австралии. Сафронов регулярно навещал их и выплачивал алименты.
Юноша прожил до 19 лет в Австралии, сейчас переехал в Австрию, где занимается профессиональной фотографией.
«Ландин сейчас живет в Австрии, там и работает. В последнее время сын стал зарабатывать очень прилично. Насколько мне известно, сейчас он даже поддерживает свою маму. Ландин – фотограф, снимает для австрийских журналов», – делился в одном из интервью художник.
Наследники самозванцы
Никас Сафронов (Фото: Instagram*@safronov_nikas)
В прошлом году у художника появился ещё один потенциальный наследник. Гражданин Гибас Вакарис обратился в Пресненский суд с иском об установлении факта отцовства Сафронова. В ходе разбирательства новоиспеченный сын оказался самозванцем. Этот скандал с псевдосыном заставил Сафронова иначе взглянуть и на остальных отпрысков. Художник не раз приходил на выручку и в дальнейшем намерен оказывать поддержку детям, но не собирается оставлять им значительное наследство.
Художник сообщил, что приложит все усилия, чтобы его роскошная трёхэтажная квартира в центре столицы, где он сейчас проживает, не досталась его детям. Он стремится превратить её в музей, тем более что в ней уже собрана значительная коллекция произведений искусства.
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Елена Генералова