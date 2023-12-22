В Дубае отменили концерт Земфиры*, потому что не смогли продать билеты

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В Дубае отменили концерт российской исполнительницы Земфиры*, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, официальной причиной отмены дубайского концерта артистки назвали «независящие от сторон обстоятельства». Однако, как стало известно журналистам, на концерт Земфиры* просто не смогли продать билеты.
Билет на концерт, который должен был состояться 23 декабря, стоил от 5 до 10 тысяч дирхам (примерно 125–250к рублей). Такой высокий ценник получила, потому что Земфира* вдвое завысила свой гонорар и попросила за выступление 300 тысяч долларов.
Дубайские поклонники певицы такой ценник, видимо, не осилили.
В результате, организаторам удалось продать меньше половину билетов и концерт пришлось отменить.
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Билет на концерт, который должен был состояться 23 декабря, стоил от 5 до 10 тысяч дирхам (примерно 125–250к рублей). Такой высокий ценник получила, потому что Земфира* вдвое завысила свой гонорар и попросила за выступление 300 тысяч долларов.
В результате, организаторам удалось продать меньше половину билетов и концерт пришлось отменить.
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Евгения Парфентьева