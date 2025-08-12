В двойном кресле: Подольская вошла в жюри шоу «Голос. Дети» вместе с Пресняковым

12 августа 2025, 22:45

Подольская сядет с Пресняковым в двойное кресло на шоу «Голос. Дети»

Наталья Подольская и Владимир Пресняков (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Певица Наталья Подольская вошла в состав жюри телепроекта «Голос. Дети» и будет работать в паре с мужем Владимиром Пресняковым.