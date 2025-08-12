В двойном кресле: Подольская вошла в жюри шоу «Голос. Дети» вместе с Пресняковым
Певица Наталья Подольская вошла в состав жюри телепроекта «Голос. Дети» и будет работать в паре с мужем Владимиром Пресняковым.
По информации Первого канала, для дуэта супругов сделали специальное двойное кресло — оно шире обычного, но оснащено одной кнопкой. Съемки нового сезона уже стартовали; в шоу впервые появится формат наставнического дуэта, когда два наставника вместе ведут одну команду. Места судей сохранили Дима Билан и сам Владимир Пресняков, к ним присоединились Аида Гарифуллина и Наталья Подольская.
В случае разногласий супругам придётся вырабатывать совместное решение — компромисс. Пресняков отметил, что рад оказаться в кресле в третий раз, но теперь всё по‑новому: впервые на «Голосе. Дети» он будет работать вместе с женой. Подольская признаётся, что дети её вдохновляют и их выступления могут довести до слёз — для неё участие в проекте станет дебютом.
Ранее сообщалось, что Пресняков вместе с сыном от Кристины Орбакайте и детьми от Подольской был замечен в Испании.
