Журналистка Маргарита Симоньян назвала супы, которые часто варила Тиграну Кеосаяну

12 августа 2025, 22:37

Aif: Маргарита Симоньян часто варила том ям и грибной супы Тиграну Кеосаяну

Маргарита Симоньян (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, какие блюда готовит для семьи. По информации aif.ru, она призналась, что с охотой готовит борщ, а для мужа Тиграна Кеосаяна нередко варила тайский том-ям или грибной суп.





Симоньян отметила, что ей нравятся кухни разных народов. В быту она ведёт себя просто: обычно с хвостиком и в халате — либо работает за компьютером, либо готовит борщ, либо возится с детьми и мамами, «как все».





«Тиграну часто варила тайский том-ям, или русский грибной суп, или ростовскую уху с помидорами», — поделилась медиаменеджер.

