Журналистка Маргарита Симоньян назвала супы, которые часто варила Тиграну Кеосаяну
Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, какие блюда готовит для семьи. По информации aif.ru, она призналась, что с охотой готовит борщ, а для мужа Тиграна Кеосаяна нередко варила тайский том-ям или грибной суп.
Симоньян отметила, что ей нравятся кухни разных народов. В быту она ведёт себя просто: обычно с хвостиком и в халате — либо работает за компьютером, либо готовит борщ, либо возится с детьми и мамами, «как все».
«Тиграну часто варила тайский том-ям, или русский грибной суп, или ростовскую уху с помидорами», — поделилась медиаменеджер.Родом с Кубани, Симоньян не считает себя знатоком армянской кухни, но любит готовить борщ и адлерский плов с мидиями. На Новый год в их семье традиционно подают хаш, который сама она не ест. Ранее она также рассказывала, что во время работы над её книгой — над которой она трудилась два года — муж и свекровь много правили текст.