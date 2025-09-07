«В голове был хаос»: Олеся Иванченко открыла правду о борьбе за роль Заворотнюк

07 сентября 2025, 18:52

Олеся Иванченко прошла курс психоанализа перед съёмками в «Няне Оксане»

Олеся Иванченко (Фото: Instagram* @losenok95)

Юмористка Олеся Иванченко рассказала, что подготовка к главной роли в сериале «Няня Оксана» стала для неё сложным эмоциональным периодом. Актриса сообщила, что ей пришлось обратиться за помощью к врачу. Об этом Олеся поделилась в интервью Надежде Стрелец.





Иванченко объяснила, что самым трудным для неё стало морально разрешить себе сыграть образ, который прочно ассоциируется с покойной актрисой Анастасией Заворотнюк. Та исполнила роль няни Вики в оригинальном сериале «Моя прекрасная няня».

«Перед началом чтения сценария, подготовки к роли, я четыре месяца ходила к психоаналитику. И мы прорабатывали тот момент, чтобы я разрешила себе после Анастасии Заворотнюк сыграть эту роль», — рассказала девушка.

