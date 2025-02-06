Том Брэди неожиданным образом отреагировал на рождение ребенка Жизель Бюндхен

Том Брэди (Фото: Инстаграм* @tombrady)
Накануне Жизель Бюндхен родила третьего ребенка. Отцом малыша является инструктор по джиу-джитсу Хоаким Валенте, с которым модель вступила в отношения спустя несколько месяцев после развода с футболистом Томом Брэди.
Уточнялось, что о беременности бывшей жены спортсмен узнал из социальных сетей и, судя по всему, расстроился.
Впрочем, таить обиду Том не стал, хотя и переживал, что модель быстро нашла Жизель замену с трудом. Газета Daily Mail сообщила, что он поздравил бывшую возлюбленную с рождением ребенка, причем по телефону.
Когда вчера появился на свет третий малыш Жизель, источники TMZ подчеркнули, что и он, и его мама «счастливы и здоровы».
Напомним, что Бюндхен и Брэди есть общие 14-летний сын Бенжамин Рейн и 11-летняя дочь Вивиан Лейк.
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Впрочем, таить обиду Том не стал, хотя и переживал, что модель быстро нашла Жизель замену с трудом. Газета Daily Mail сообщила, что он поздравил бывшую возлюбленную с рождением ребенка, причем по телефону.
«Том рад за нее и желает всего наилучшего», — обратил внимание источник.
Когда вчера появился на свет третий малыш Жизель, источники TMZ подчеркнули, что и он, и его мама «счастливы и здоровы».
Напомним, что Бюндхен и Брэди есть общие 14-летний сын Бенжамин Рейн и 11-летняя дочь Вивиан Лейк.
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Ольга Енгалычева