Пережила смерть сына, измену мужа и отдала любимого другой: почему Людмила Хитяева постоянно делала аборты

Людмила Хитяева (Фото: РИА Новости/ Руслан Кривобок)
Актриса Людмила Хитяева осталась одна на старости лет, сделала аборт, о чем до сих пор жалеет и нашла своему любовнику супругу. Как сложилась непростая судьба Людмилы Хитяевой — в материале «Радио 1».
Биография Людмилы ХитяевойЛюдмила Хитяева родилась 15 августа 1930 года. Ее папа, инженер по профессии, и мама, посвятившая себя военной медицине, пронесли трепетное отношение друг к другу через всю жизнь, став для дочки прекрасным примером истинной близости. В семье царила атмосфера тепла, что точно оказало положительное влияние на формирование характера будущей звезды.
В юности Людмила хотела продолжить дело матери. Однако судьба распорядилась иначе, направив ее на совершенно другой путь.
Случайный выборПодруга, мечтавшая о театральной сцене, но боявшаяся самостоятельно пройти вступительные испытания, попросила Людмилу пойти с ней. Людмила согласилась и прочла на прослушивании монолог из классической пьесы.
Вдруг Хитяева произвела фурор. Строгая приемная комиссия настояла на ее дальнейшем участии в конкурсе. Так, семнадцатилетняя Людмила стала студенткой театрального училища.
На театральном курсе Хитяева оказалась самой юной среди сокурсников. Студентка пользовалась повышенным вниманием со стороны мужского пола.
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Среди ухажеров выделялся Александр Белокринкин. Между ним и Людмилой вспыхнули чувства и на третьем курсе они сыграли свадьбу, а через некоторое время стали родителями сына Павла. Хитяева обожала своего мужа и знала, что всегда может на него положиться.
Однажды на автобусной остановке незнакомец грубо оттолкнул беременную Людмилу. Александр быстро отреагировал, подняв обидчика в воздух и отставив в сторону, чем вызвал восхищенный взгляд любимой.
Людмила Хитяева (Фото: кадр из фильма «Вечера на хуторе близ Диканьки»)
Успех в карьере привел к разводуПосле выпуска из училища Александр и Людмила пришли в Горьковский драматический театр. Именно там артистку заметил известный писатель Анатолий Рыбаков. Игра Хитяевой произвела на него настолько большое впечатление, что он сразу обратился к режиссеру Исидору Анненскому, искавшему исполнительницу ключевой роли для картины «Екатерина Воронина».
Решение сниматься в кино далось Людмиле непросто. Она осознавала, что совмещать работу в театре, киносъемки и заботу о ребенке будет сложно. Однако отказаться от такого шанса было невозможно.
Успешная кинокарьера протоптала перед Людмилой дорожку в мир всенародной славы, но вместе с тем привнесла драматические перемены в ее личную жизнь. В первом браке Хитяевой появились проблемы. Александр, привыкший видеть в Людмиле прежде всего жену и единомышленницу, оказался не готов к ее ошеломительному успеху на профессиональном поприще.
После роли в «Екатерине Ворониной» предложения от режиссеров посыпались на Людмилу одно за другим. Однако для любимого мужа это стало не радостным событием, а ударом по самолюбию. Постоянные отъезды Хитяевой на съемки вызывали в нем раздражение и ревность.
Через некоторое время недоброжелатели усугубили ситуацию, распространив слухи об изменах Александра. Людмила поверила в предательство и подала на развод.
Только через время она поняла, что Александра оклеветали. Попытки наладить отношения не увенчались успехом, и каждый пошел своей дорогой.
Людмила Хитяева (Фото: кадр из фильма «Тихий Дон»)
Знаковая рольЛюдмила отмечала, что самой любимой ролью в кинематографе для нее навсегда осталась Дарья из шолоховского «Тихого Дона». Она откровенничала, что это образ поразительной глубины, который сочетает в себе силу, страсть и внутренние противоречия. Работая над этой ролью, Хитяева освоила навыки пахоты, косьбы, жатвы, приготовления казацких блюд. Еще она научилась плавать.
Несмотря на то, что детство артистка провела на берегах Волги, ее отношения с водой были совсем не складывались. За свою жизнь Людмила три раза чуть не утонула. Именно из-за этого сцена смерти Дарьи в «Тихом Доне» стала для нее тяжелым испытанием.
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После просмотра картины зрители признали Хитяеву «настоящей казачкой». Дарья в ее исполнении покорила сердца миллионов. Даже сам автор романа был удивлен работой актрисы. После премьеры он сказал Людмиле, что она сыграла лучше, чем он написал.
Второй брак и еще одна изменаСпустя некоторое время после развода Хитяевой коллеги по цеху начали судачить о новом романе актрисы. На этот раз избранником стал человек, далекий от театральной среды, — врач по имени Борис Якобсон.
Они познакомились при странных обстоятельствах. Во время съемок картины «Вечера на хуторе близ Диканьки» Людмиле выдался редкий выходной, который она захотела провести с сыном. Они пошли кататься на лыжах. Тогда артистка на огромной скорости врезалась в дерево. Людмила отделалась только незначительной деформацией носа.
Медики назначили ей курс физиотерапии. Именно в стенах медицинского учреждения влюбленные и встретились. Борис сразу заметил среди пациенток знаменитую Хитяеву, и между парой завязался стремительный роман. Через несколько месяцев врач предложил Людмиле выйти за него замуж.
Людмила Хитяева (Фото: кадр из фильма «Евдокия»)
Якобсон поддерживал стремления Хитяевой, гордился ее ролями и с пониманием относился к ее регулярным отъездам. Однако Людмила чувствовала, что в их отношениях что-то не так. Супруг находил все больше объяснений своим задержкам и отлучкам. Она старалась не обращать внимания на тревожные звоночки, опасаясь повторения прошлых ошибок.
Судя по всему, именно из-за этого актриса не спешила заводить общих детей. Несколько раз она делала аборт, оправдывая это плотным рабочим графиком. Однажды приехав домой раньше обычного, Хитяева застала любимого в объятиях другой женщины.
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Ее шокировал не столько сам факт неверности, сколько выбор любовницы. Девушка была заурядной. Нелепые оправдания Бориса вызвали у Людмилы лишь презрение.
Актриса рассказывала, что между ней и мужем состоялся серьезный разговор. Хитяева объявила, что готова была простить предательство, но ее особо оскорбило то, что он привел любовницу в их общий дом. В то время Людмила была беременна и решила сделать аборт, о чем, по ее словам, сожалеет и по сей день. Измена стала финальной точкой в их семейной жизни. Она собрала вещи Якобсона и выгнала его.
Валентина Хитяева (Фото: кадр из фильма «Секретарь обкома»)
Еще одна неудача в любвиНачало семидесятых годов Хитяева собиралась отметить в кругу близких подруг. В разгар вечера раздался неожиданный звонок от режиссера Николая Москаленко. Он хотел узнать, где актриса встречает праздник, и, услышав, что она дома с подругами, предложил пригласить мужскую компанию. Людмила согласилась.
Среди новоприбывших гостей артистка узнала Валерия Леонтьева — каскадера, спортсмена и мастера спорта по спидвею. Леонтьев пришел не один, а с женой Лидией, которая трудилась учительницей.
Во время танцев Лидия случайно задела ногу Людмилы каблуком. Белый носок на ноге Хитяевой вдруг окрасился кровью. Стараясь не привлекать внимания, она тихонько ушла в ванную комнату, чтобы промыть рану. Тогда в дверях появился смущенный Валерий. Он говорил, что его жена причинила Людмиле боль. Артистка ответила, что все нормально и это пустяк, а потом сказала ему вернуться к остальным. Однако Леонтьев этого не сделал. В тот вечер между ними пробежала искра.
После того праздника Валерий начал активно ухаживать за Людмилой. Однако сначала артистка не допускала мысли о романтических отношениях. Валерий был женат, и Хитяева не желала разрушать чужую семью.
Людмила Хитяева (Фото: кадр из фильма «Бравые парни»)
Но однажды Валерий сказал, что разводится с Лидией, и что такое решение не связано с его влюбленностью в Людмилу. Несколько лет назад супруги потеряли ребенка при родах, а потом Лидия ждала двойню, но беременность оказалась неудачной. Беды не сблизили их, а лишь отдалили.
Актрисе понадобилось время, чтобы открыть сердце для Валерия. Вскоре она осознала, что мужчина правда за нее переживает и хочет заботиться.
Пара не стала официально оформлять союз, но все же они жили как семья. Валерий быстро нашел подход к сыну любимой. Однако одной мечте Леонтьева не суждено было сбыться — он яро хотел общего ребенка.
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Людмила относилась к этой идее без энтузиазма, а когда узнала о беременности, все же решила оставить малыша. Однако актриса не смогла его выносить.
Хитяева понимала, что не сможет подарить любимому желанного ребенка. Тогда она решила отойти в сторону. Людмила намекала, что продавщица Алена из соседнего магазина могла бы сделать его счастливым. Актриса приняла нелегкое решение покинуть Валерия и не мешать ему осуществить свою мечту.
Тяжелая потеряЛюдмиле пришлось пережить страшную трагедию. После долгой жизни и работы в экзотическом Таиланде, сын актрисы вернулся по домой, где его здоровье вдруг ухудшилось. Медики выявили проблемы с легкими, но не смогли поставить точный диагноз. Вскоре после выписки из больницы Павел умер.
У Хитяевой остались внук и внучка, которые дарят ей радость. Актриса делилась, что одиночество ее не тяготит. Ей спокойно в своей квартире.
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