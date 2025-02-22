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Пережила смерть сына, измену мужа и отдала любимого другой: почему Людмила Хитяева постоянно делала аборты

Людмила Хитяева (Фото: РИА Новости/ Руслан Кривобок)

Людмила Хитяева (Фото: РИА Новости/ Руслан Кривобок)

Актриса Людмила Хитяева осталась одна на старости лет, сделала аборт, о чем до сих пор жалеет и нашла своему любовнику супругу. Как сложилась непростая судьба Людмилы Хитяевой — в материале «Радио 1».

Биография Людмилы Хитяевой

Людмила Хитяева родилась 15 августа 1930 года. Ее папа, инженер по профессии, и мама, посвятившая себя военной медицине, пронесли трепетное отношение друг к другу через всю жизнь, став для дочки прекрасным примером истинной близости. В семье царила атмосфера тепла, что точно оказало положительное влияние на формирование характера будущей звезды.

В юности Людмила хотела продолжить дело матери. Однако судьба распорядилась иначе, направив ее на совершенно другой путь.

Случайный выбор

Подруга, мечтавшая о театральной сцене, но боявшаяся самостоятельно пройти вступительные испытания, попросила Людмилу пойти с ней. Людмила согласилась и прочла на прослушивании монолог из классической пьесы.

Вдруг Хитяева произвела фурор. Строгая приемная комиссия настояла на ее дальнейшем участии в конкурсе. Так, семнадцатилетняя Людмила стала студенткой театрального училища.

На театральном курсе Хитяева оказалась самой юной среди сокурсников. Студентка пользовалась повышенным вниманием со стороны мужского пола.

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Среди ухажеров выделялся Александр Белокринкин. Между ним и Людмилой вспыхнули чувства и на третьем курсе они сыграли свадьбу, а через некоторое время стали родителями сына Павла. Хитяева обожала своего мужа и знала, что всегда может на него положиться.

Однажды на автобусной остановке незнакомец грубо оттолкнул беременную Людмилу. Александр быстро отреагировал, подняв обидчика в воздух и отставив в сторону, чем вызвал восхищенный взгляд любимой.

Людмила Хитяева (Фото: кадр из фильма «Вечера на хуторе близ Диканьки»)

Успех в карьере привел к разводу

После выпуска из училища Александр и Людмила пришли в Горьковский драматический театр. Именно там артистку заметил известный писатель Анатолий Рыбаков. Игра Хитяевой произвела на него настолько большое впечатление, что он сразу обратился к режиссеру Исидору Анненскому, искавшему исполнительницу ключевой роли для картины «Екатерина Воронина».

Решение сниматься в кино далось Людмиле непросто. Она осознавала, что совмещать работу в театре, киносъемки и заботу о ребенке будет сложно. Однако отказаться от такого шанса было невозможно.

Успешная кинокарьера протоптала перед Людмилой дорожку в мир всенародной славы, но вместе с тем привнесла драматические перемены в ее личную жизнь. В первом браке Хитяевой появились проблемы. Александр, привыкший видеть в Людмиле прежде всего жену и единомышленницу, оказался не готов к ее ошеломительному успеху на профессиональном поприще.

После роли в «Екатерине Ворониной» предложения от режиссеров посыпались на Людмилу одно за другим. Однако для любимого мужа это стало не радостным событием, а ударом по самолюбию. Постоянные отъезды Хитяевой на съемки вызывали в нем раздражение и ревность.

Через некоторое время недоброжелатели усугубили ситуацию, распространив слухи об изменах Александра. Людмила поверила в предательство и подала на развод.

Только через время она поняла, что Александра оклеветали. Попытки наладить отношения не увенчались успехом, и каждый пошел своей дорогой.

Людмила Хитяева (Фото: кадр из фильма «Тихий Дон»)

Знаковая роль

Людмила отмечала, что самой любимой ролью в кинематографе для нее навсегда осталась Дарья из шолоховского «Тихого Дона». Она откровенничала, что это образ поразительной глубины, который сочетает в себе силу, страсть и внутренние противоречия. Работая над этой ролью, Хитяева освоила навыки пахоты, косьбы, жатвы, приготовления казацких блюд. Еще она научилась плавать.

Несмотря на то, что детство артистка провела на берегах Волги, ее отношения с водой были совсем не складывались. За свою жизнь Людмила три раза чуть не утонула. Именно из-за этого сцена смерти Дарьи в «Тихом Доне» стала для нее тяжелым испытанием.

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После просмотра картины зрители признали Хитяеву «настоящей казачкой». Дарья в ее исполнении покорила сердца миллионов. Даже сам автор романа был удивлен работой актрисы. После премьеры он сказал Людмиле, что она сыграла лучше, чем он написал.

Второй брак и еще одна измена

Спустя некоторое время после развода Хитяевой коллеги по цеху начали судачить о новом романе актрисы. На этот раз избранником стал человек, далекий от театральной среды, — врач по имени Борис Якобсон.

Они познакомились при странных обстоятельствах. Во время съемок картины «Вечера на хуторе близ Диканьки» Людмиле выдался редкий выходной, который она захотела провести с сыном. Они пошли кататься на лыжах. Тогда артистка на огромной скорости врезалась в дерево. Людмила отделалась только незначительной деформацией носа.

Медики назначили ей курс физиотерапии. Именно в стенах медицинского учреждения влюбленные и встретились. Борис сразу заметил среди пациенток знаменитую Хитяеву, и между парой завязался стремительный роман. Через несколько месяцев врач предложил Людмиле выйти за него замуж.

Людмила Хитяева (Фото: кадр из фильма «Евдокия»)


Якобсон поддерживал стремления Хитяевой, гордился ее ролями и с пониманием относился к ее регулярным отъездам. Однако Людмила чувствовала, что в их отношениях что-то не так. Супруг находил все больше объяснений своим задержкам и отлучкам. Она старалась не обращать внимания на тревожные звоночки, опасаясь повторения прошлых ошибок.

Судя по всему, именно из-за этого актриса не спешила заводить общих детей. Несколько раз она делала аборт, оправдывая это плотным рабочим графиком. Однажды приехав домой раньше обычного, Хитяева застала любимого в объятиях другой женщины.

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Ее шокировал не столько сам факт неверности, сколько выбор любовницы. Девушка была заурядной. Нелепые оправдания Бориса вызвали у Людмилы лишь презрение.

Актриса рассказывала, что между ней и мужем состоялся серьезный разговор. Хитяева объявила, что готова была простить предательство, но ее особо оскорбило то, что он привел любовницу в их общий дом. В то время Людмила была беременна и решила сделать аборт, о чем, по ее словам, сожалеет и по сей день. Измена стала финальной точкой в их семейной жизни. Она собрала вещи Якобсона и выгнала его.

Валентина Хитяева (Фото: кадр из фильма «Секретарь обкома»)

Еще одна неудача в любви

Начало семидесятых годов Хитяева собиралась отметить в кругу близких подруг. В разгар вечера раздался неожиданный звонок от режиссера Николая Москаленко. Он хотел узнать, где актриса встречает праздник, и, услышав, что она дома с подругами, предложил пригласить мужскую компанию. Людмила согласилась.

Среди новоприбывших гостей артистка узнала Валерия Леонтьева — каскадера, спортсмена и мастера спорта по спидвею. Леонтьев пришел не один, а с женой Лидией, которая трудилась учительницей.

Во время танцев Лидия случайно задела ногу Людмилы каблуком. Белый носок на ноге Хитяевой вдруг окрасился кровью. Стараясь не привлекать внимания, она тихонько ушла в ванную комнату, чтобы промыть рану. Тогда в дверях появился смущенный Валерий. Он говорил, что его жена причинила Людмиле боль. Артистка ответила, что все нормально и это пустяк, а потом сказала ему вернуться к остальным. Однако Леонтьев этого не сделал. В тот вечер между ними пробежала искра.

После того праздника Валерий начал активно ухаживать за Людмилой. Однако сначала артистка не допускала мысли о романтических отношениях. Валерий был женат, и Хитяева не желала разрушать чужую семью.

Людмила Хитяева (Фото: кадр из фильма «Бравые парни»)


Но однажды Валерий сказал, что разводится с Лидией, и что такое решение не связано с его влюбленностью в Людмилу. Несколько лет назад супруги потеряли ребенка при родах, а потом Лидия ждала двойню, но беременность оказалась неудачной. Беды не сблизили их, а лишь отдалили.

Актрисе понадобилось время, чтобы открыть сердце для Валерия. Вскоре она осознала, что мужчина правда за нее переживает и хочет заботиться.

Пара не стала официально оформлять союз, но все же они жили как семья. Валерий быстро нашел подход к сыну любимой. Однако одной мечте Леонтьева не суждено было сбыться — он яро хотел общего ребенка.

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Людмила относилась к этой идее без энтузиазма, а когда узнала о беременности, все же решила оставить малыша. Однако актриса не смогла его выносить.

Хитяева понимала, что не сможет подарить любимому желанного ребенка. Тогда она решила отойти в сторону. Людмила намекала, что продавщица Алена из соседнего магазина могла бы сделать его счастливым. Актриса приняла нелегкое решение покинуть Валерия и не мешать ему осуществить свою мечту.

Тяжелая потеря

Людмиле пришлось пережить страшную трагедию. После долгой жизни и работы в экзотическом Таиланде, сын актрисы вернулся по домой, где его здоровье вдруг ухудшилось. Медики выявили проблемы с легкими, но не смогли поставить точный диагноз. Вскоре после выписки из больницы Павел умер.

У Хитяевой остались внук и внучка, которые дарят ей радость. Актриса делилась, что одиночество ее не тяготит. Ей спокойно в своей квартире.

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#театр
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«Стояла в душе, вся голая»: Николь Кидман рассказала о пугающем моменте материнства
22 февраля 2025, 22:17

Николь Кидман (Фото: Инстаграм* @nicolekidman)

Николь Кидман удалось не только построить успешную карьеру и стать известной на весь мир, но и воспитать четверых детей. 57-летняя звезда сериала «Большая маленькая ложь» поделилась, что материнство ей далось непросто.
Николь объяснила, что ее нередко называют «суперженщиной» — это весьма раздражает артистку. Кидман не особо легко перенесла жизненные испытания, в особенности те, которые связаны с детьми. Огромной проблемой для актрисы стала невозможность кормить грудью.

«Я была напугана, просто в ужасе. Стояла в душе, вся голая, и думала: «Что случилось? Где мое молоко?»» — откровенничала австралийская актриса в беседе с Time.

В то сложное время Кидман поддержала лишь родная сестра, которая помогла ей совладать с непростыми переживаниями.

11 лет Николь прожила с супругом Томом Крузом, ради которой он развелся с женой Мими Роджерс. У Круза и Кидман есть двое приемных детей — дочь Изабелла Джейн и сын Коннор Энтони. В 2005 году актриса сыграла свадьбу с австралийским исполнителем Китом Урбаном. Звездная пара воспитывает двух дочерей: Сандэй и Фэйт Маргарет.

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Дженнифер Лопес купила роскошный особняк за 21 млн долларов после развода с Аффлеком
22 февраля 2025, 21:58

Дженнифер Лопес (Фото: Инстаграм* @jlo)

После громкого развода с актером Беном Аффлеком Дженнифер Лопес купила роскошный особняк в престижном районе Хидден-Хиллс в Лос-Анджелесе. Стоимость нового дома певицы составила 21 млн долларов (примерно 1,8 млрд рублей), но точная сумма сделки не раскрывается.
Площадь участка превышает 10 тыс. кв. метров, а сам особняк располагается на 930 кв. метрах. Помимо основного здания на участке есть дополнительные постройки, в том числе амбар, конюшни, манеж для верховой езды, гостевой дом и бассейн. По информации TMZ, Дженнифер Лопес заключила «выгодную сделку».

До певицы особняк уже имел звездных владельцев, среди которых — голливудский артист Сильвестр Сталлоне и Джон Фогерти, музыкант и гитарист группы Creedence Clearwater Revival. Это добавляет престижа покупке Лопес.

К слову, Дженнифер и Бен ещё не продали свой бывший семейный дом — особняк в Беверли-Хиллз за 61 миллион долларов, который они приобрели в мае 2023 года.

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#дом
#сделки
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«Та самая витаминка»: иллюзионист Сафронов раскрыл, что помогло ему победить рак
22 февраля 2025, 21:42

Сергей Сафронов (Фото: Инстаграм* @safronov_sergey)

Иллюзионист Сергей Сафронов, у которого в 2021 году обнаружили лимфому, в настоящий момент находится в ремиссии. Бывший ведущий «Битвы экстрасенсов» поделился, что сцена помогла ему вылечить рак.
Сафронов рассказал, что когда он лечился, то старался отвлечься работой. В этом намерении артиста поддержал доктор, которому он до сих пор очень признателен.

«Я не хочу хвастать, но в этом есть определённый не кайф, а именно долгожительство артиста, именно та самая витаминка. Знаете, говорят, сцена лечит. Так вот это тот самый момент», — отметил Сергей в беседе с 78.ru.

В то же время иные медики советовали Сафронову ложиться в стационар и заниматься здоровьем. Однако иллюзионист их не послушал.

Телеведущий подчеркнул, что выходя на сцену, он словно открывал «невидимую баночку», которая сразу заряжала его энергией.

Аплодисменты давали Сафронову много силы, и он чувствовал, как «батарея заполняется». Именно эмоции от выполненных трюков помогли Сергею выздороветь, уточнил он.

Напомним, что три года назад у иллюзиониста выявили лимфому Ходжкина. Опухоль обволакивала сердце, легкие и сосуды. Диаметр ее образования в момент обнаружения составлял порядка 12 сантиметров. В настоящий момент Сергей находится в ремиссии.

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#рак
#онкология
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Скандал на «Суперстар!» Лера Кудрявцева нецензурно обругала Сергея Соседова из-за песни Шатунова и покинула шоу
22 февраля 2025, 21:29

Лера Кудрявцева (фото: Telegram @lerakudryavtseva)

На шоу «Суперстар» произошёл скандал. Лера Кудрявцева осталась в восторге от исполненной Сергеем Челобановым песни Юрия Шатунова. А вот Сергей Соседов заявил, что номер привёл его в ужас.
Последний выпуск программы был посвящён хитам Юрия Шатунова, который скончался в июне 2022 года. Бывший фаворит Аллы Пугачёвой представил собственную интерпретацию композиции «Грёзы». Номер Челобанова произвёл сильное впечатление на членов жюри.

Посмотрев на Кудрявцеву, ведущая шоу Наташа Королёва предложила ей выпить валокордин. Та в ответ подтвердила, что ей нехорошо. Но, убедившись, что за кулисами есть врачи, она высказала мнение о номере.

«Слушайте, ребята, вы что творите? У меня слёзы, ком в горле. Когда я слышала эту песню в исполнении Юры – это был такой пацанячий вокал, песня с мальчишеским смыслом. Сейчас Сергей Васильевич сделал... Это была театральная драма с нереальной постановкой, которая привнесла в эту песню новый смысл. Это было просто на разрыв. Я сдаюсь», – эмоционально заявила Кудрявцева.
Выступление также высоко оценили Ольга Зарубина и Стас Пьеха.

Однако обратное мнение выразил Соседов, который заявил, что находится в состоянии шока. Музыкальный критик назвал произошедшее «психиатрическим театром» и подчеркнул, что номер ввёл его в состояние ужаса, ему было плохо на физическом уровне.
Сергей Соседов (фото: РИА Новости/Виталий Невар)

Слова Соседова возмутили Кудрявцеву.

«Клянусь, я сейчас с тобой поругаюсь. Никогда в жизни этого не было. Именно искусство должно доводить до такого состояния! Больше ничего! Ни алкоголь, ни наркотики, ничего!», – закричала телеведущая.
Увидев, что Сергей не согласился с ней, она вынула из-под ягодиц подушку, на которой сидела, и бросила в него. Однако критик продолжил настаивать на своём, чем окончательно разозлил Леру. В итоге она нецензурно выругалась и покинула студию.

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#наркотики
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#вокал
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Пьющий вино в одиночку Максим Галкин* вызвал бурные эмоции у Аллы Пугачёвой
22 февраля 2025, 20:48

Максим Галкин* (фото: Instagram** @maxgalkinru)

Максим Галкин* вышел в субботу на связь с поклонниками. Во время видео он кутался в дублёнку.
«Сегодня у нас прохладно. Если у вас плохое настроение, и вы не знаете, что с ним делать, а жить-то надо бодро, правильно? Тогда рекомендую: пойте грузинские песни. Какие знаете. А если к грузинским песням у вас есть красное вино и бокал – то это комбо», – высказался артист.
После этого юморист налил себе бокал вина, включил музыку и спел песню на грузинском языке.

На видео отреагировала супруга Галкина* Алла Пугачёва, которая в комментариях написала: «Ты ж мой любимый!!!». В ответ телеведущий ответил ей сердечками.

Сейчас супруги находятся в разлуке. Пугачёва осталась дома на Кипре, а Галкин* отправился в тур по Европе.

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*признан Минюстом РФ иноагентом
**запрещён в РФ
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