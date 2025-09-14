Поляки переделали российскую песню «Матушка-земля» и сняли под неё технику НАТО
Поляки переделали популярную российскую песню «Матушка-земля» и используют её в пропагандистских роликах с техникой НАТО. Об этом сообщает издание «Абзац».
Отмечается, что в соцсетях жители Польши активно публикуют ролики с военной техникой, направлявшейся к границе. Сопровождает видео композиция, вдохновлённая российской песней «Матушка» певицы Татьяны Куртуковой.
В новой версии композиции вместо оригинальных слов звучит фраза «Polska, do boju» – «Польша, давай бороться».
Видеоматериалы показывают грузовики и другую специализированную технику Североатлантического альянса, прибывающую на территорию Польши.
