Исполнительницу песни «Матушка Земля» Татьяну Макееву внесли в базу «Миротворца»*

12 сентября 2025, 10:13

Татьяна Макеева (Фото: Telegram @kurtukova_ts)

Личные данные российской певицы Татьяны Макеевой (Куртуковой) 11 сентября появились в базе украинского сайта «Миротворец»* из-за её участия в прошлогоднем «Голубом огоньке», куда в том числе были приглашены ветераны российской спецоперации на Украине. Об этом пишет «Постньюс».





По данным издания, в карточке артистки создатели допустили ошибку в фамилии, указав её как «Макарова».





«Создатели ресурса обвинили исполнительницу песни "Матушка Земля" в "пропаганде войны", поддержке ВС РФ, "покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины", а также в «соучастии в преступлениях против украинских граждан»», — уточняется в материале.