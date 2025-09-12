Исполнительницу песни «Матушка Земля» Татьяну Макееву внесли в базу «Миротворца»*
Личные данные российской певицы Татьяны Макеевой (Куртуковой) 11 сентября появились в базе украинского сайта «Миротворец»* из-за её участия в прошлогоднем «Голубом огоньке», куда в том числе были приглашены ветераны российской спецоперации на Украине. Об этом пишет «Постньюс».
По данным издания, в карточке артистки создатели допустили ошибку в фамилии, указав её как «Макарова».
«Создатели ресурса обвинили исполнительницу песни "Матушка Земля" в "пропаганде войны", поддержке ВС РФ, "покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины", а также в «соучастии в преступлениях против украинских граждан»», — уточняется в материале.
Напомним, на сайте «Миротворец»* собраны данные людей, которых Украина считает враждебными.
Накануне сообщалось, что в базу украинского ресурса попал пятилетний мальчик из России. Причиной этого стали обвинения в покушении на территориальную целостность Украины и нарушении государственной границы.
*признан экстремистским на территории РФ