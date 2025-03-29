«Большой проект»: российский режиссёр заявил о желании снять фильм про Аллу Пугачёву

Алла Пугачёва (фото: Instagram* @alla_orfey)
Режиссёр фильма «Брат 3» Валерий Переверзев не видит ничего зазорного в том, чтобы снять фильм про Аллу Пугачёву. Он убеждён, что проект с уехавшей звездой получился бы значимым и масштабным.
«Если команда Пугачёвой сказала бы, что они хотят фильм про Аллу Борисовну, про какой-то эпизод из её жизни, это мог быть и байопик, и документалка. Я вообще пообщался бы с ней вначале», – отметил деятель кинематографа.По мнению Переверзева, особенно хорошо могло бы получиться артхаусное кино с элементами сюра. Режиссёр уверенно заявил, что такое кино снимает «лучше всех».
Но пока такая картина только планируется, съёмки фильма «Брат 4» должны начаться уже в сентябре. Режиссёр уже нашёл инвестора и готов приступить к реализации своей задумки. К слову, картина будет снята в жанре хоррора.
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова