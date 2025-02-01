В Госдуме раскрыли, почему Макаревича* и Галкина* не лишили имущества в России

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Юморист Максим Галкин* и музыкант Андрей Макаревич* могут сохранять связи в высоких кругах власти, что позволяет им удерживать имущество в России. Об этом сообщил депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с изданием NEWS.ru.
Парламентарий подчеркнул, что изъятие имущества у иноагентов не является приоритетной задачей, однако очевидно, что у таких личностей, как Макаревич* и Галкин*, могли остаться знакомые в кругах российской власти, которые помогают им.
Также ситуацию прокомментировал общественный деятель и бизнесмен Андрей Ковалёв. Он подчеркнул, что процесс лишения имущества иноагентов может занять время. При этом некоторые из них продолжают сдавать недвижимость в России в аренду и получать доход, живя за границей и продолжая критиковать свою родину.
Ковалёв призвал как можно скорее навести порядок и поддерживать президента.
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*признаны Минюстом РФ иноагентами
Также ситуацию прокомментировал общественный деятель и бизнесмен Андрей Ковалёв. Он подчеркнул, что процесс лишения имущества иноагентов может занять время. При этом некоторые из них продолжают сдавать недвижимость в России в аренду и получать доход, живя за границей и продолжая критиковать свою родину.
Ковалёв призвал как можно скорее навести порядок и поддерживать президента.
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*признаны Минюстом РФ иноагентами
Анастасия Чинкова