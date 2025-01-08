Юру Борисова номинировали на премию Гильдии актёров США за роль в «Аноре»

Российский актёр Юра Борисов номинирован на премию Гильдии киноактёров США (SAG) в категории «Лучшая мужская роль второго плана» за роль в фильме американского режиссёра Шона Бэйкера «Анора». Об этом сообщается на сайте Гильдии.