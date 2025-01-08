Юру Борисова номинировали на премию Гильдии актёров США за роль в «Аноре»

Юра Борисов (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Российский актёр Юра Борисов номинирован на премию Гильдии киноактёров США (SAG) в категории «Лучшая мужская роль второго плана» за роль в фильме американского режиссёра Шона Бэйкера «Анора». Об этом сообщается на сайте Гильдии.
Отмечается, что на эту награду в категории «Лучший актёрский состав» также претендуют фильмы «Боб Дилан: Никому не известный», «Конклав», «Эмилия Перес» и мюзикл «Злая: Сказка о ведьме Запада».
Напомним, что в мае 2024 года фильм «Анора» был удостоен «Золотой пальмовой ветви» на 77-ом Каннском кинофестивале. За роль в фильме Борисова номинировали на премию «Золотой глобус». Также некоторые критики убеждены, что российский актёр может рассчитывать на номинацию на премию «Оскар».
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