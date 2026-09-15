«На меня стал похож»: Сергей Зверев оценил новую внешность Филиппа Киркорова
Стилист Сергей Зверев заявил, что Филипп Киркоров похорошел после пластики
Стилист Сергей Зверев на мероприятии Никиты Карстена и бренда YouWanna, которое прошло в театре имени Владимира Маяковского, высказался о внешности народного артиста России Филиппа Киркорова.
В беседе с NEWS.ru Зверев заявил, что певец похорошел после пластики и сейчас выглядит лучше, чем раньше.
«Мне многие пишут, что он на меня стал похож. Я вижу, что намного лучше стало, он помолодел, похорошел, расцвёл. Как он выглядел до этого и как сейчас — намного лучше», — отметил Сергей.Таким образом, стилист дал положительную оценку переменам во внешности Филиппа Бедросовича.
Ранее на конкурсе «Новая волна — 2026» Киркоров публично признался в любви победительнице «Мисс БРИКС» Валентине Алексеевой. Со сцены артист заявил, что она королева красоты и его сердца.