«На меня стал похож»: Сергей Зверев оценил новую внешность Филиппа Киркорова

15 сентября 2026, 21:34

Стилист Сергей Зверев заявил, что Филипп Киркоров похорошел после пластики

Сергей Зверев (Фото: Instagram* @zverevsuperstar)

Стилист Сергей Зверев на мероприятии Никиты Карстена и бренда YouWanna, которое прошло в театре имени Владимира Маяковского, высказался о внешности народного артиста России Филиппа Киркорова.





В беседе с NEWS.ru Зверев заявил, что певец похорошел после пластики и сейчас выглядит лучше, чем раньше.

«Мне многие пишут, что он на меня стал похож. Я вижу, что намного лучше стало, он помолодел, похорошел, расцвёл. Как он выглядел до этого и как сейчас — намного лучше», — отметил Сергей.