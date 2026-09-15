Роман Товстик впервые вышел в свет после круговой блефаропластики
Миллиардер Роман Товстик и Полина Диброва вместе пришли на гала-концерт второго сезона Всероссийского культурно-просветительского проекта «Голос поэта».
Как сообщает корреспондент NEWS.ru, бизнесмен впервые вышел в свет после круговой блефаропластики. На гала-концерте Товстик появился в классическом костюме светло-коричневого цвета и белой рубашке. Полина, которая сопровождала его, выбрала образ с чёрным многослойным пиджаком и юбкой с золотыми узорами. Пара держалась вместе и позировала фотографам.
Ранее Диброва рассказала об операции Романа. Она объяснила, почему возлюбленный решился на неё и подчеркнула, что сама очень довольна результатом.
Отметим, что «Голос поэта» — это всероссийский культурно-просветительский проект, который объединяет известных артистов и деятелей культуры. Второй сезон проекта завершился гала-концертом, где выступили участники и приглашённые гости.
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