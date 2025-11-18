В Израиле опровергли проверку Галкина* по подозрению в неуважении к госсимволу
В Израиле заявили, что не проводят никаких проверок в отношении Максима Галкина* после того, как он положил украинский флаг на израильский на своём концерте.
Накануне сообщалось, что Министерство национальной безопасности Израиля организовало проверку Галкина* из-за возможного неуважения к государственному символу страны после концерта в Петах-Тикве, где артист накрыл израильский флаг украинским.
«Не в курсе, впервые слышу», — приводит RT слова из заявления Министерства нацбезопасности страны.
В израильской полиции также заявили RT, что никаких жалоб по этому поводу не поступало. Там добавили, что соотвтетствующее заявление могут принять в любом отделении.