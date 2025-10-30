Максим Галкин* повеселился на вечеринке Лободы и спел песню на украинском языке
Юморист Максим Галкин* выступил на дне рождения певицы Светланы Лободы и подарил ей песню на украинском языке. Об этом пишет Telegram-канал «Алёна, Блин!»
В интернете появились кадры с празднования 43-летия Светланы. Супруг Аллы Пугачевой оказался одним из самых активных участников мероприятия. Он танцевал с именинницей, пел и много шутил.
В определенный момент шоумен взял микрофон и исполнил украинскую песню в караоке, что вызвало бурное одобрение гостей. Лобода также вышла на сцену и танцевала вместе с ним.
Примечательно, что Галкин* даже встал на одно колено перед Светланой, которая ранее критиковала Россию. Важно отметить, что Аллы Пугачевой на вечеринке не было.
