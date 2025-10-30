Максим Галкин* повеселился на вечеринке Лободы и спел песню на украинском языке

30 октября 2025, 11:46

Максим Галкин* (Фото: Инстаграм** @maxgalkinru)

Юморист Максим Галкин* выступил на дне рождения певицы Светланы Лободы и подарил ей песню на украинском языке. Об этом пишет Telegram-канал «Алёна, Блин!»