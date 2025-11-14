В Израиле проверяют Максима Галкина* по подозрению в неуважении к госсимволу

14 ноября 2025, 11:09

Максим Галкин* (Фото: Instagram**/maxgalkinru)

Министерство национальной безопасности Израиля начало проверку в отношении юмориста Максима Галкина* из-за возможного неуважения к государственному символу страны. Поводом стало видео с его концерта в Петах-Тикве, где артист накрыл израильский флаг украинским.