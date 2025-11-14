В Израиле проверяют Максима Галкина* по подозрению в неуважении к госсимволу
Министерство национальной безопасности Израиля начало проверку в отношении юмориста Максима Галкина* из-за возможного неуважения к государственному символу страны. Поводом стало видео с его концерта в Петах-Тикве, где артист накрыл израильский флаг украинским.
Как сообщает Telegram-канал Mash, инцидент произошёл в начале ноября во время финала выступления. После завершения программы Галкин* произнёс несколько фраз на украинском языке, взял из рук зрителя украинский флаг и полностью накрыл им израильский, лежавший на сцене.
Часть общественных активистов сочла жест оскорбительным. По их словам, подобное «поглощение» флага воспринимается как символ порабощения и унижения государственного знака. Они направили обращения в МИД и Министерство национальной безопасности с требованием проверить действия артиста и привлечь его к ответственности.
Галкин, имеющий гражданство Кипра и активно гастролирующий в Израиле, ситуацию не комментировал.
Согласно израильскому законодательству, намеренное осквернение государственного флага может повлечь до трёх лет лишения свободы или штраф до 15 тысяч долларов.
Читайте также: **деятельность корпорации Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в РФ