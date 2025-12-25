Певица Жасмин посоветовала россиянкам стать «разведчицами» перед Новым годом ради мужчин
Перед новогодними праздниками многие российские женщины сталкиваются с непростой задачей. Их мужья, отцы и сыновья, отвечая на вопрос о желаемом подарке, заявляют, что им ничего не нужно. Певица Жасмин (настоящее имя — Сара Шор) в беседе с Life.ru дала совет, как порадовать «безразличных» к презенту мужчин.
Артистка призвала женщин проявить внимательность и стать на время настоящими разведчицами. Ключ к успеху — не прямой вопрос, а наблюдение: возможно, любимый человек надолго задержал взгляд на каком-нибудь новом гаджете или с упоением рассказывал о своём хобби.
С точки зрения Жасмин, каждому человеку что-то хочется на Новый год. Мужчины иногда ведут себя как дети и лишь притворяются, что им не надо дарить ничего особенного. Они будут очень рады, если женщина сумеет «решить головоломку» своими силами.
«Самый ценный подарок — это внимание. Когда мужчина понимает: она запомнила, она подумала, она искала», — добавила певица.Жасмин также рекомендует не откладывать покупку на последние дни, чтобы избежать выбора безликого «дежурного набора».
Ранее звезда призналась, что хочет в Новом году научиться кататься на коньках. По словам артистки, фигуристка Татьяна Навка, которая дружит с ней, постоянно подначивает её по этому поводу.
Также Жасмин недавно заявила, что мечтает о большой семье. Она уже дала понять сыну и его супруге: продолжение обязательно должно быть.