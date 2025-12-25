Певица Жасмин посоветовала россиянкам стать «разведчицами» перед Новым годом ради мужчин

25 декабря 2025, 05:17

Певица Жасмин объяснила россиянкам, как разгадать новогоднее желание мужчины

Певица Жасмин/Сара Шор (Фото: Instagram* @jasmin)

Перед новогодними праздниками многие российские женщины сталкиваются с непростой задачей. Их мужья, отцы и сыновья, отвечая на вопрос о желаемом подарке, заявляют, что им ничего не нужно. Певица Жасмин (настоящее имя — Сара Шор) в беседе с Life.ru дала совет, как порадовать «безразличных» к презенту мужчин.





Артистка призвала женщин проявить внимательность и стать на время настоящими разведчицами. Ключ к успеху — не прямой вопрос, а наблюдение: возможно, любимый человек надолго задержал взгляд на каком-нибудь новом гаджете или с упоением рассказывал о своём хобби.



С точки зрения Жасмин, каждому человеку что-то хочется на Новый год. Мужчины иногда ведут себя как дети и лишь притворяются, что им не надо дарить ничего особенного. Они будут очень рады, если женщина сумеет «решить головоломку» своими силами.





«Самый ценный подарок — это внимание. Когда мужчина понимает: она запомнила, она подумала, она искала», — добавила певица.