«Ложки нашли, а осадок остался»: российские олигархи изменили свое отношение о Софии Ротару

София Ротару (Фото: Инстаграм* @sofiarotaru.official)
Светская львица и певица Алена Кравец заявила, что олигархи из РФ перестали звать Софию Ротару на корпоративы. В разговоре с mk.ru она сообщила, что раньше исполнительница пользовалась особой любовью у обеспеченных людей, однако сейчас они просто не хотят проблем из-за репутации женщины.
Стоит напомнить, что София ведет закрытый образ жизни, а по сообщениям журналистов, живет с сыном и его родными на вилле в роскошной Сардинии.
Она отметила, что раньше артистку часто звали выступать за огромный гонорар. Однако теперь отношение олигархов к ней поменялось. Из-за этого спрос на услуги Ротару упал.
При этом несколько лет назад артистке предлагали выступить на частном мероприятии в Дубае. Тогда Ротару отказалась сама.
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«Денег она заработала много: может позволить себе отдыхать на заслуженной пенсии. Раньше ей звонил Игорь Крутой, приглашал то на «Новую волну», то на «Песню года»... Но сейчас она не хочет, как я поняла, публичности», — откровенничала Кравец.
Она отметила, что раньше артистку часто звали выступать за огромный гонорар. Однако теперь отношение олигархов к ней поменялось. Из-за этого спрос на услуги Ротару упал.
«София Михайловна хоть четко свою позицию не обозначала, но все понимают, что она из Украины. К тому же все помнят интервью сестры певицы, где она рассказывала, как семья передавала помощь украинским боевикам. Потом, правда, сестра сказала, что этого интервью она не давала. Но это как в том анекдоте: «Ложки нашли, а осадок остался», — объяснила певица.
При этом несколько лет назад артистке предлагали выступить на частном мероприятии в Дубае. Тогда Ротару отказалась сама.
«Хотя были готовы ей дать около 10 миллионов рублей», — уточнила Алена.
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Ольга Енгалычева