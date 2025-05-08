«Ложки нашли, а осадок остался»: российские олигархи изменили свое отношение о Софии Ротару

Светская львица и певица Алена Кравец заявила, что олигархи из РФ перестали звать Софию Ротару на корпоративы. В разговоре с mk.ru она сообщила, что раньше исполнительница пользовалась особой любовью у обеспеченных людей, однако сейчас они просто не хотят проблем из-за репутации женщины.