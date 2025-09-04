В Курске сотрудники ПДН проверяют детей, осквернивших Вечный огонь

04 сентября 2025, 14:22

Фото: iStock/Paha_L

В Курске сотрудники ПДН проводят проверку видео, на котором дети от 9 до 11 лет оскверняют Вечный огонь. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.





Проверка началась после появления видео в социальных сетях, на котором дети жгут сухие палки на Вечном огне в курском парке, называя их «шашлыком». Личности школьников, которые осквернили мемориал, были установлены менее чем за час.





«В установленном порядке четверо детей в возрасте от 9 до 11 и их родители были опрошены в отделе полиции. Собранные материалы будут переданы в следственные органы в рамках компетенции для принятия решения», — передает ведомство.