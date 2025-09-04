04 сентября 2025, 13:42

Фото: iStock/chris-mueller

В Чите самокатчик снес 17-летнюю беременную девушку на тротуаре. Россиянку госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести.





По данным издания «Чита.Ру», пострадавшая 17-летняя девушка находится на шестом месяце беременности. О произошедшем Госавтоинспекция узнала уже когда сбитую отвезли в больницу.





«На улице Шилова произошел наезд на пешехода — девушку 2008 года рождения. Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства ДТП», — рассказали правоохранители.