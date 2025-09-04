В Чите самокатчик снес 17-летнюю беременную девушку
В Чите самокатчик снес 17-летнюю беременную девушку на тротуаре. Россиянку госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести.
По данным издания «Чита.Ру», пострадавшая 17-летняя девушка находится на шестом месяце беременности. О произошедшем Госавтоинспекция узнала уже когда сбитую отвезли в больницу.
«На улице Шилова произошел наезд на пешехода — девушку 2008 года рождения. Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства ДТП», — рассказали правоохранители.
