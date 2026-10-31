В Латвии запретили въезд Собчак и Богомолову

31 октября 2026, 15:44

МИД Латвии бессрочно запретил въезд Собчак и Богомолову

Ксения Собчак (Фото: Instagram*/xenia_sobchak)

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже сообщила о бессрочном запрете на въезд в страну для журналистки Ксении Собчак и режиссёра Константина Богомолова. Пост есть в X.





Ранее власти Латвии на неопределённый срок запретили въезд почти 150 российским гражданам. Туда вошли и деятели культуры.



