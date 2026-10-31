В Латвии запретили въезд Собчак и Богомолову
МИД Латвии бессрочно запретил въезд Собчак и Богомолову
Министр иностранных дел Латвии Байба Браже сообщила о бессрочном запрете на въезд в страну для журналистки Ксении Собчак и режиссёра Константина Богомолова. Пост есть в X.
Ранее власти Латвии на неопределённый срок запретили въезд почти 150 российским гражданам. Туда вошли и деятели культуры.
«Согласно пункту 3 статьи 104 закона об иммиграции, я включила в список нежелательных лиц для Латвии и запретила на неопределенный срок въезд в Латвию гражданам РФ Ксении Собчак и Константину Богомолову», — написала Браже.Указанный пункт закона об иммиграции Латвии гласит: «Если иностранец является лицом, нежелательным для Латвийской Республики (persona non grata), решение о включении его в список лиц, которым въезд в Латвию запрещен, принимает министр иностранных дел». Других подробностей нет.