Оскорбления в адрес Собчак, скандал с Боней и книга рекордов Гиннесса: телеведущему Владимиру Соловьеву 63 года
Телеведущему, журналисту и автору документальных фильмов Владимиру Соловьеву 20 октября исполняется 63 года. Этот человек давно перестал быть просто ведущим — он стал символом целой эпохи российского телевидения, фигурой, вокруг которой кипят страсти, ломаются копья и не стихают споры. Его программы смотрят миллионы, цитаты разлетаются на мемы, а энергия вызывает изумление даже у коллег. О творческой и личной жизни звезды эфира читайте в материале «Радио 1».
Биография Владимира СоловьеваВладимир Рудольфович Соловьёв родился 20 октября 1963 года в Москве. Его отец, Рудольф Наумович Соловьёв, был историком, выпускником Московского педагогического государственного института имени Ленина, преподавал политэкономию и другие дисциплины в столичных учебных заведениях, а до 1962 года носил фамилию Виницковский, взяв позже фамилию матери.
Мать, Инна Соломоновна, урождённая Шапиро, окончила тот же вуз и всю жизнь была связана с искусством: работала в музее-панораме «Бородинская битва», прошла путь от экскурсовода до заместителя директора, а позже стала автором и ведущей радиопрограмм об истории искусства (в том числе на «Вести FM» и «Серебряный дождь»). Родители познакомились во время учёбы и разошлись, когда Владимиру было около шести лет. После развода пара сохранила дружеские отношения.
Будущий телеведущий учился в московской элитной спецшколе № 27 с углублённым изучением английского языка, а после ее окончания поступил в Московский институт стали и сплавов (МИСиС) на физико-химический факультет. После МИСиС Соловьёв закончил аспирантуру Института мировой экономики и международных отношений АН СССР (ИМЭМО). Там он защитил диссертацию по теме «Основные тенденции производства новых материалов и факторы эффективности их использования в промышленности США и Японии» и получил степень кандидата экономических наук. Защита состоялась в 1989 году. А в 1990 году он уехал в США, где год преподавал экономику в университете штата Алабама.
Карьерный взлет СоловьеваСтарт карьеры Соловьева пришелся на 1997 год, когда он появился на радиостанции «Серебряный дождь» с утренним ток-шоу «Соловьиные трели». Уже тогда стало ясно: этот голос не спутаешь ни с чьим другим. Умение держать удар, мгновенно реагировать на реплики собеседников и превращать даже скучную тему в захватывающее действо — эти качества быстро вывели его в топ. Всего через два года его пригласили на ОТР, где он начал вести совместно с Александром Гордоном общественно-политическую программу «Процесс». В 2002 году телеведущий пришел на ТВС с передачей «Поединок», а параллельно запустил «Страсти по Соловьеву» на ТНТ. Это был период, когда телевидение искало новые форматы, и Соловьев оказался в нужное время в нужном месте, предложив зрителю не просто разговор, а интеллектуальный спарринг.
Шли годы, и список его проектов рос как на дрожжах: «Соловьиная ночь», «Смотрите, кто пришел!», «К барьеру!» — каждое из этих названий становилось событием. Но настоящий статус мэтра он утвердил, когда возглавил «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия-1» и вместе с Анной Шафран запустил утреннее шоу «Полный контакт» на «Вести FM». А в апреле 2022 года он запустил собственный телеканал «Соловьев Live» на частотах, ранее принадлежавших Euronews.
К этому стоит добавить рекорд Книги Гиннесса за самое долгое пребывание в телеэфире в качестве ведущего за одну неделю — 25 часов 53 минуты и 57 секунд — достижение, которое красноречивее любых слов говорит о его трудоспособности. Его коллега Маргарита Симоньян однажды охарактеризовала его так:
«Трудоголик нашего ТВ, который жжет словом сильнее, чем огонь».И в этих словах нет ни капли преувеличения.
Личная жизнь Владимира СоловьеваТелеведущий был трижды женат. Личная жизнь Соловьёва долгое время оставалась темой, которую он предпочитал не комментировать подробно, но в редких интервью всё же приоткрывал завесу. С первой женой Ольгой он познакомился в метро — случайность привела к скоропалительному браку, в котором родились дочь Полина (1986) и сын Александр (1988). Соловьёву тогда было 22 года. Брак продлился около шести лет, и сам он позже объяснял развод просто: «Мы были юны и неопытны».
Второй союз с Юлией увёл его за океан: после свадьбы пара переехала в США, где Соловьёв преподавал экономику в Алабамском университете. В 1991 году там родилась дочь Екатерина. Вернувшись в Россию, супруги постепенно охладели друг к другу, но, по словам ведущего, расстались без истерик.
«С первой и второй женами у нас были очень хорошие отношения. Просто так иногда бывает, что у людей проходит любовь, причем не обязательно у меня, но и ко мне. И мы очень спокойно расставались — без всяких истерик», — признавался Соловьёв в интервью «Комсомольской правде».Третий брак стал тем, что он сам называет настоящей любовью. С Хельгой Сепп, дочерью сатирика Виктора Коклюшкина, он познакомился на съёмках клипа группы «Крематорий». Уже на третьем свидании сделал предложение — она согласилась не сразу. Ожидание настолько повлияло на него, что он похудел на 70 килограммов. Свадьбу сыграли в 2001 году, после рождения первенца Даниила, а пышное торжество в старинном замке устроили лишь спустя пять лет. В этом браке родились пятеро детей: Даниил, София-Бетина, Эмма-Эстер, Владимир и Иван. Всего у Соловьёва восемь детей, и все они носят его фамилию.
Старшая дочь Полина окончила Гуманитарный институт телевидения и радиовещания имени Литовчина и работает ведущей на телеканале «Москва 24». Сын Александр учился в Лондонском университете искусств, занимается режиссурой и съёмками клипов. Екатерина, дочь от второго брака, окончила Театральное училище имени Щукина и ставит спектакли в Москве. Младшие дети — Даниил, София-Бетина, Эмма-Эстер, Владимир и Иван — ещё учатся. Семья живёт в загородном доме в Переделкино, и, по данным СМИ, у жены и младших детей есть вид на жительство в Италии, хотя большую часть времени они проводят в России.
Скандалы, которые не заканчиваютсяСоловьёв — фигура, вокруг которой скандалы вспыхивают с той же регулярностью, с какой выходят его программы. Один из самых громких эпизодов последних лет связан с именем Ксении Собчак. В апреле 2026 года Собчак направила в Следственный комитет официальное заявление с просьбой проверить высказывания Соловьёва в адрес блогера Виктории Бони, которую он в эфире федерального канала оскорбил нецензурной бранью. Но интереснее оказалась не сама жалоба, а мотив Собчак. Ксения публично заявила, что делает это не только из солидарности, но и из личного опыта: по её словам, Соловьёв десятилетиями называет её «тварью», «мерзостью» и «это существо».
«Я живу с бесконечными оскорблениями этого мужчины ну примерно лет 20… Никого, никакую женщину и никакого мужчину так оскорблять нельзя, а тем более делать это за наш с вами счет — за счет налогоплательщиков!» — написала Собчак в социальных сетях.Боня, впрочем, в искренность Собчак не поверила, предположив, что та использует чужой конфликт для сведения старых счётов. Сам Соловьёв на обвинения отреагировал в привычном стиле: обвинил Боню в «работе на врага» и предложил ей прийти в эфир. Этот эпизод — лишь один из многих. Его манера вести дискуссию — жёсткая, бескомпромиссная, с повышением голоса и перебиванием — давно стала предметом отдельного разговора. Критики называют это давлением, сторонники — принципиальностью. Сам он, судя по всему, относится к этому как к неизбежной части профессии: эфир не чаепитие.