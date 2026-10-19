19 октября 2026, 14:32

Владимир Соловьев (Фото: скриншот т/п «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым»)

Телеведущему, журналисту и автору документальных фильмов Владимиру Соловьеву 20 октября исполняется 63 года. Этот человек давно перестал быть просто ведущим — он стал символом целой эпохи российского телевидения, фигурой, вокруг которой кипят страсти, ломаются копья и не стихают споры. Его программы смотрят миллионы, цитаты разлетаются на мемы, а энергия вызывает изумление даже у коллег. О творческой и личной жизни звезды эфира читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Владимира Соловьева Карьерный взлет Соловьева Личная жизнь Владимира Соловьева Скандалы, которые не заканчиваются



Биография Владимира Соловьева

Карьерный взлет Соловьева

Владимир Соловьев (Фото: скриншот т/п «Полный контакт»)

«Трудоголик нашего ТВ, который жжет словом сильнее, чем огонь».

Личная жизнь Владимира Соловьева

«С первой и второй женами у нас были очень хорошие отношения. Просто так иногда бывает, что у людей проходит любовь, причем не обязательно у меня, но и ко мне. И мы очень спокойно расставались — без всяких истерик», — признавался Соловьёв в интервью «Комсомольской правде».

Владимир Соловьев (Фото: скриншот т/п «Вечер с Владимиром Соловьевым»)

Скандалы, которые не заканчиваются

Владимир Соловьев (Фото: скриншот т/п «Вечер с Владимиром Соловьевым»)

«Я живу с бесконечными оскорблениями этого мужчины ну примерно лет 20… Никого, никакую женщину и никакого мужчину так оскорблять нельзя, а тем более делать это за наш с вами счет — за счет налогоплательщиков!» — написала Собчак в социальных сетях.