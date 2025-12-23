Долина выступит перед полупустым залом в Москве
На предстоящий сольный концерт народной артистки России Ларисы Долиной в Москве продано немного больше половины билетов. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, певица выступит 24 декабря в зале, который рассчитан всего на 92 места. На текущий момент 45 из них остаются свободными. При этом представители концертной площадки заявили, что спрос на мероприятие все же есть.
Ранее сообщалось, что исполнительница хита «Погода в доме» впервые появилась на сцене с того момента, как суд вынес решение по делу о квартире не в ее пользу. Артистка выступила со своим хором на концерте «Рождество с Григорием Лепсом».
