Запашный рассказал, почему приглашение циркового животного обойдётся дороже выступления звезды российской эстрады

16 октября 2026, 06:46

Дрессировщик Запашный сравнил выступление знаменитости с цирковым животным

Эдгар Запашный (Фото: Telegram @zapashnyru)

Выступление циркового животного на корпоративе обойдётся значительно дороже, чем приглашение на праздник даже самой востребованной звезды российской эстрады. Об этом в беседе с РИА Новости заявил гендиректор Большого московского цирка Эдгард Запашный.