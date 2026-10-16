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Запашный рассказал, почему приглашение циркового животного обойдётся дороже выступления звезды российской эстрады

Дрессировщик Запашный сравнил выступление знаменитости с цирковым животным
Эдгар Запашный (Фото: Telegram @zapashnyru)

Выступление циркового животного на корпоративе обойдётся значительно дороже, чем приглашение на праздник даже самой востребованной звезды российской эстрады. Об этом в беседе с РИА Новости заявил гендиректор Большого московского цирка Эдгард Запашный.



Объясняя разницу в стоимости, Запашный отметил, что организация полноценного циркового шоу вне привычных стен учреждения требует создания специальной инфраструктуры. Особенно это касается программ с животными.

Именно затраты на обеспечение нужных условий делают выездное представление с цирковыми питомцами существенно более дорогим по сравнению с концертом эстрадного артиста. При этом Запашный подчеркнул, что его коллеги довольно часто выступают на частных праздниках, а также участвуют в совместных концертах и творческих встречах.

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Александр Огарёв

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