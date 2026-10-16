Запашный рассказал, почему приглашение циркового животного обойдётся дороже выступления звезды российской эстрады
Выступление циркового животного на корпоративе обойдётся значительно дороже, чем приглашение на праздник даже самой востребованной звезды российской эстрады. Об этом в беседе с РИА Новости заявил гендиректор Большого московского цирка Эдгард Запашный.
Объясняя разницу в стоимости, Запашный отметил, что организация полноценного циркового шоу вне привычных стен учреждения требует создания специальной инфраструктуры. Особенно это касается программ с животными.
Именно затраты на обеспечение нужных условий делают выездное представление с цирковыми питомцами существенно более дорогим по сравнению с концертом эстрадного артиста. При этом Запашный подчеркнул, что его коллеги довольно часто выступают на частных праздниках, а также участвуют в совместных концертах и творческих встречах.
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