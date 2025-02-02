Проблемы с сердцем, финансирование ВСУ и тоска по России: как живет Борис Гребенщиков* после переезда в Великобританию

Борис Гребенщиков* (Фото: соцсети)
Вот уже как несколько лет сбежавшие заграницу иноагенты разными способами стараются напомнить публике о себе. Инаугурация 47 президента США Дональда Трампа вызвала огромные волнения среди беглецов.
«Скребут кошки на сердце»Сначала бодибилдер и блогер Александр Шпак* уверил общественность, что не собирается оказаться депортированным из Лос-Анджелеса, потом голос прорезался и у актера Алексея Панина**, а затем и у артиста Артура Смольянинова**.
Решил высказаться и музыкант Борис Гребенщиков*.
Проживающий практически в самом сердце столицы Великобритании артист сознался, что сильно скучает по России, но вернуться на Родину он не может — после всего сказанного возвращаться в Москву ему просто-напросто опасно, уверен Гребенщиков*.
«Очень скребут кошки на сердце, когда думаешь о том, что вот Новосибирск, а вот Екатеринбург, а вот Мурманск, Архангельск. Хочется, хочется очень, мы скучаем по ним. Но в данный момент это не то, что невозможно, а просто опасно», — поделился Борис в интервью.
Однако вопреки ожиданиям певца, его откровения вызвали не жалость и сострадание, а совершенно противоположный эффект.
Страданиями музыканта в то же время заинтересовалась главный редактор «Регнума» Марина Ахмедова.
Марина Ахмедова (Фото: соцсети)
В Tелеграм-канале «Специально для RT» Ахмедова намекнула, что дни иноагентов и в Европе, а, тем более, в РФ, сочтены.
Однако проблема оказалась не в том, что музыканты и актеры делали провокационные заявления. Артисты пытаются усидеть на двух стульях. Когда же за рубежом начались неприятности, то Макаревич*, Гребенщиков* резко сменили свою позицию.
«Эти люди имеют привычку незаслуженно сравнивать себя с волной российской эмиграции прошлого века, но не читают их трудов, их дневников», — написала Ахмедова.
Главный редактор «Регнума» привела в пример роман «Дар» Набокова. Ахмедова подчеркнула, что в произведении показыны все стадии тоски по Родине.
«Когда жизнь на новом месте успокаивается, а ощущение новизны проходит, в жизнь незаметно прилетает легкокрылая бабочка по имени Тоска. Машет, машет своими крылышками, и вроде так это красиво: вон тебе Амстердам, вон Гаага — и крылышки вроде легкие, а ощущение, будто кошачьими когтями душу схватили, исцарапали и не отпускают», — обратила внимание Ахмедова.
Журналист уточнила, что русские классики уже все рассказали и об очаровании Парижа или Нью-Йорка. Писатели держали в голове мысль, что в любой момент они могут уехать в Новосибирск или Архангельск.
«А для Макаревича* и Гребенщикова* эти города теперь — мечта недостижимая», — написала Ахмедова.
Борис Гребенщиков* (Фото: соцсети)
Много лет стремился к переездуПрактически три года назад Гребенщиков* одним из первых отказался от России и уехал в Великобританию.
Некоторое время музыкант старался построить карьеру заграницей, но усилия не принесли плодов.
В интервью Гребенщиков* постоянно выстраивал образ довольного жизнью артиста. Он говорил, что переезд назревал давно, несколько лет Борис* потратил на оформление документов, а уехав из России, особо ничего не потерял.
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Но из музыкального коллектива, благодаря которому он получил широкую известность, он все же ушел. Группу Гребенщиков* покинул из-за расхождения взглядов на специальную военную операцию, которую РФ начала в 2022 году.
Еще в советское время артист много говорил о своей прозападной позиции. Поэтому, когда музыкант уехал в Европу, то публика не так сильно удивилась. Еще больше 20 лет назад Борис Гребенщиков* не стеснялся шутить над образом патриота.
«Я переехал давным-давно, много лет к этому стремился, потому что в Великобритании работать значительно приятнее, чем в России. Когда я в России, мне комфортно там, но если есть выбор, то в данный момент выбираю Англию, так как мне в студию ближе ездить. А стены родные только в тюрьме помогают. Так, где бы я ни был — там мой дом», — поделился он на американском телевидении.
Потом Гребенщиков* стал постепенно уходить в тень и решил отправиться гастрольный тур по Европе.
Вдруг у артиста начались проблемы со здоровьем: он отправился в больницу прямо со сцены. Через некоторое время музыканта снова госпитализировали. Оба раза он попал в медицинское учреждения из-за проблем с сердцем.
Борис Гребенщиков* (Фото: соцсети)
«Человеку без близких людей и родной земли плохо»Сейчас Гребенщиков* уверяет, что разность взглядов с россиянами его вовсе не волнует. Говорит, что все имеют права думать так, как считают нужным для себя. За некоторых звезд, покинувших Родину в тяжелый момент, он даже радуется.
Якобы, это хорошо, что заграницей никто из иноагентов и беглецов не собирает огромные толпы — там все равно не видно всех людей, а лишь «первые пять рядов».
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Сергей Галанин, лидер группы «СерьГа», в беседе с «Абзацем» дал совет Борису Гребенщикову*, лидеру музыкального коллектива «Аквариум», в связи с его 70-летием. Галанин предложил покинувшему Родину обратиться к близким людям для нахождения душевного спокойствия.
«У него загвоздка душевная. Не все дорогие люди рядом с ним, он их покинул — в этом вся беда. Человеку без близких людей и родной земли плохо, потому что именно они дают сил. По этой причине пожелаю ему здоровья — подпитка извне же закончилась», — полагает Сергей Галанин.
С протестом по жизниВ начале сотрудничества с американским лейблом Гребенщикова* активно готовили к выходу на западную сцену. Среди мероприятий готовилась запись интервью на популярном в США шоу «Поздняя ночь с Дэвидом Леттерманом».
После выступления, Дэвид Леттерман задал неловкий вопрос: «Много ли вы заработали?».
Для Бориса Гребенщикова* вопрос оказался неожиданным. Он кратко ответил: «Нет», после чего, казалось, потерял интерес к беседе.
Леттерман предпринял попытку вернуть внимание музыканта, упомянув о внушительных гонорарах западных артистов. На это музыкант ответил: «Может, поэтому ваш рок-н-ролл такой скучный?».
Борис Гребенщиков и его группа «Аквариум» всегда были далеки от скучного рок-н-ролла. Их выход на сцену на первом официальном рок-фестивале в СССР, где они валялись на полу, переставляли инструменты и имитировали автоматную очередь, признали непристойным. Это стоило Гребенщикову* работы и членства в Комсомоле.
Борис Гребенщиков* (Фото: соцсети)
Однако с середины 1980-х годов группа шагнула новую эру — эру «квартирников». Эти концерты, которые проводили в обычных квартирах, быстро стали популярными.
Поклонники «Аквариума» почти ломали двери в попытках попасть на выступления, поскольку места всегда было мало. Перед каждым концертом собирали деньги на новую дверь, понимая, что старая не выдержит толпы фанатов.
В то время музыкант жил на два города — Ленинград и Москву. Тогда Гребенщиков* ездил по СССР, нелегально выступая в квартирах. Место проведения нередко объявлялось в последний момент, прибавляя атмосферы интриги и ажиотажа.
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Артист заявил, что статус иноагента его не пугает, так как он не планирует возвращаться в Россию.
После начала спецоперации Борис Гребенщиков* много раз нелестно высказывался о своих бывших соотечественниках, используя даже слово «фашисты». Тогда же он проводил концерты, направленные на сбор денег для Украины.
Поначалу средства предназначалась непосредственно ВСУ, но позже музыкант отметил, что его благотворительность носит только гуманитарный характер.
Его новый проект, который включает композиции популярных западных исполнителей, направлен на финансирование строительства крупнейшей детской больницы на Украине.
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** внесены в реестр иностранных агентов, экстремистов и террористов в России
Ольга Енгалычева