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Проблемы с сердцем, финансирование ВСУ и тоска по России: как живет Борис Гребенщиков* после переезда в Великобританию

Борис Гребенщиков* (Фото: соцсети)

Борис Гребенщиков* (Фото: соцсети)

Вот уже как несколько лет сбежавшие заграницу иноагенты разными способами стараются напомнить публике о себе. Инаугурация 47 президента США Дональда Трампа вызвала огромные волнения среди беглецов.

«Скребут кошки на сердце»

Сначала бодибилдер и блогер Александр Шпак* уверил общественность, что не собирается оказаться депортированным из Лос-Анджелеса, потом голос прорезался и у актера Алексея Панина**, а затем и у артиста Артура Смольянинова**.



Решил высказаться и музыкант Борис Гребенщиков*.

Проживающий практически в самом сердце столицы Великобритании артист сознался, что сильно скучает по России, но вернуться на Родину он не может — после всего сказанного возвращаться в Москву ему просто-напросто опасно, уверен Гребенщиков*.

«Очень скребут кошки на сердце, когда думаешь о том, что вот Новосибирск, а вот Екатеринбург, а вот Мурманск, Архангельск. Хочется, хочется очень, мы скучаем по ним. Но в данный момент это не то, что невозможно, а просто опасно», — поделился Борис в интервью.

Однако вопреки ожиданиям певца, его откровения вызвали не жалость и сострадание, а совершенно противоположный эффект.

Страданиями музыканта в то же время заинтересовалась главный редактор «Регнума» Марина Ахмедова.

Марина Ахмедова (Фото: соцсети)


В Tелеграм-канале «Специально для RT» Ахмедова намекнула, что дни иноагентов и в Европе, а, тем более, в РФ, сочтены.

Однако проблема оказалась не в том, что музыканты и актеры делали провокационные заявления. Артисты пытаются усидеть на двух стульях. Когда же за рубежом начались неприятности, то Макаревич*, Гребенщиков* резко сменили свою позицию.

«Эти люди имеют привычку незаслуженно сравнивать себя с волной российской эмиграции прошлого века, но не читают их трудов, их дневников», — написала Ахмедова.

Главный редактор «Регнума» привела в пример роман «Дар» Набокова. Ахмедова подчеркнула, что в произведении показыны все стадии тоски по Родине.

«Когда жизнь на новом месте успокаивается, а ощущение новизны проходит, в жизнь незаметно прилетает легкокрылая бабочка по имени Тоска. Машет, машет своими крылышками, и вроде так это красиво: вон тебе Амстердам, вон Гаага — и крылышки вроде легкие, а ощущение, будто кошачьими когтями душу схватили, исцарапали и не отпускают», — обратила внимание Ахмедова.

Журналист уточнила, что русские классики уже все рассказали и об очаровании Парижа или Нью-Йорка. Писатели держали в голове мысль, что в любой момент они могут уехать в Новосибирск или Архангельск.

«А для Макаревича* и Гребенщикова* эти города теперь — мечта недостижимая», — написала Ахмедова.

Борис Гребенщиков* (Фото: соцсети)


Много лет стремился к переезду

Практически три года назад Гребенщиков* одним из первых отказался от России и уехал в Великобританию.

Некоторое время музыкант старался построить карьеру заграницей, но усилия не принесли плодов.

В интервью Гребенщиков* постоянно выстраивал образ довольного жизнью артиста. Он говорил, что переезд назревал давно, несколько лет Борис* потратил на оформление документов, а уехав из России, особо ничего не потерял.

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Но из музыкального коллектива, благодаря которому он получил широкую известность, он все же ушел. Группу Гребенщиков* покинул из-за расхождения взглядов на специальную военную операцию, которую РФ начала в 2022 году.

Еще в советское время артист много говорил о своей прозападной позиции. Поэтому, когда музыкант уехал в Европу, то публика не так сильно удивилась. Еще больше 20 лет назад Борис Гребенщиков* не стеснялся шутить над образом патриота.

«Я переехал давным-давно, много лет к этому стремился, потому что в Великобритании работать значительно приятнее, чем в России. Когда я в России, мне комфортно там, но если есть выбор, то в данный момент выбираю Англию, так как мне в студию ближе ездить. А стены родные только в тюрьме помогают. Так, где бы я ни был — там мой дом», — поделился он на американском телевидении.

Потом Гребенщиков* стал постепенно уходить в тень и решил отправиться гастрольный тур по Европе.

Вдруг у артиста начались проблемы со здоровьем: он отправился в больницу прямо со сцены. Через некоторое время музыканта снова госпитализировали. Оба раза он попал в медицинское учреждения из-за проблем с сердцем.

Борис Гребенщиков* (Фото: соцсети)


«Человеку без близких людей и родной земли плохо»

Сейчас Гребенщиков* уверяет, что разность взглядов с россиянами его вовсе не волнует. Говорит, что все имеют права думать так, как считают нужным для себя. За некоторых звезд, покинувших Родину в тяжелый момент, он даже радуется.

Якобы, это хорошо, что заграницей никто из иноагентов и беглецов не собирает огромные толпы — там все равно не видно всех людей, а лишь «первые пять рядов».

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Сергей Галанин, лидер группы «СерьГа», в беседе с «Абзацем» дал совет Борису Гребенщикову*, лидеру музыкального коллектива «Аквариум», в связи с его 70-летием. Галанин предложил покинувшему Родину обратиться к близким людям для нахождения душевного спокойствия.

«У него загвоздка душевная. Не все дорогие люди рядом с ним, он их покинул — в этом вся беда. Человеку без близких людей и родной земли плохо, потому что именно они дают сил. По этой причине пожелаю ему здоровья — подпитка извне же закончилась», — полагает Сергей Галанин.

С протестом по жизни

В начале сотрудничества с американским лейблом Гребенщикова* активно готовили к выходу на западную сцену. Среди мероприятий готовилась запись интервью на популярном в США шоу «Поздняя ночь с Дэвидом Леттерманом».

После выступления, Дэвид Леттерман задал неловкий вопрос: «Много ли вы заработали?».

Для Бориса Гребенщикова* вопрос оказался неожиданным. Он кратко ответил: «Нет», после чего, казалось, потерял интерес к беседе.

Леттерман предпринял попытку вернуть внимание музыканта, упомянув о внушительных гонорарах западных артистов. На это музыкант ответил: «Может, поэтому ваш рок-н-ролл такой скучный?».

Борис Гребенщиков и его группа «Аквариум» всегда были далеки от скучного рок-н-ролла. Их выход на сцену на первом официальном рок-фестивале в СССР, где они валялись на полу, переставляли инструменты и имитировали автоматную очередь, признали непристойным. Это стоило Гребенщикову* работы и членства в Комсомоле.

Борис Гребенщиков* (Фото: соцсети)


Однако с середины 1980-х годов группа шагнула новую эру — эру «квартирников». Эти концерты, которые проводили в обычных квартирах, быстро стали популярными.

Поклонники «Аквариума» почти ломали двери в попытках попасть на выступления, поскольку места всегда было мало. Перед каждым концертом собирали деньги на новую дверь, понимая, что старая не выдержит толпы фанатов.

В то время музыкант жил на два города — Ленинград и Москву. Тогда Гребенщиков* ездил по СССР, нелегально выступая в квартирах. Место проведения нередко объявлялось в последний момент, прибавляя атмосферы интриги и ажиотажа.

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Артист заявил, что статус иноагента его не пугает, так как он не планирует возвращаться в Россию.

После начала спецоперации Борис Гребенщиков* много раз нелестно высказывался о своих бывших соотечественниках, используя даже слово «фашисты». Тогда же он проводил концерты, направленные на сбор денег для Украины.

Поначалу средства предназначалась непосредственно ВСУ, но позже музыкант отметил, что его благотворительность носит только гуманитарный характер.

Его новый проект, который включает композиции популярных западных исполнителей, направлен на финансирование строительства крупнейшей детской больницы на Украине.

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*-внесены в реестр иностранных агентов в России

** внесены в реестр иностранных агентов, экстремистов и террористов в России
#статьи
#иноагенты
#великобритания
#концерт
#музыкант
#артист
Валерия Ланская раскрыла секреты сохранения молодости
02 февраля 2025, 16:09

Валерия Ланская (фото: соцсети)

38-летняя актриса Валерия Ланская поделилась своими методами ухода за собой. Ей часто приходится работать с гримом, который негативно влияет на состояние кожи, однако Ланской удалось найти эффективные способы восстановления красоты после съёмок.
«Домашний уход. Крема, маски. Раз в 4-5 месяцев хожу к косметологу на мезотерапию. Питаю и восстанавливаю кожу изнутри и стараюсь придерживаться сбалансированного питания», – поделилась актриса.
Вместе с этим Ланская подчеркнула, что ничего не имеет против пластических операций, но пока ей не приходило в голову делать что-то подобное.

Она добавила, что сейчас технологии стремительно совершенствуются.

Кроме того, артистка отметила, что поддерживает физическую форму благодаря работу в театре. Она работает в жанре мюзикла, который требует значительный физических усилий, особенно когда роли исполняются в тяжёлых костюмах.

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Предательство Нагиева, смена фамилии и разлука с дочерью: как живет Сергей Рост из «Осторожно, модерн!» и почему закрыли легендарное шоу
02 февраля 2025, 15:48

Сергей Рост (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Сергей Рост (ранее Титивин) — актёр театра, кино и телевидения, сценарист, теле- и радиоведущий, а также театральный режиссёр. Многие зрители знают Роста по его участию в комедийном телесериале «Осторожно, модерн!». Однако более 20 лет назад проект был закрыт, общение с Нагиевым прекратилось, и Рост исчез из поля зрения публики.
О том, что стало причиной конфликта между давними друзьями и о личной жизни артиста, читайте в материале «Радио 1».

Фамилию Рост придумал Нагиев


Сергей Титивин родился в семье, где не было людей, связанных с искусством. Его родители были инженерами, но он с ранних лет мечтал стать актёром. После школы юный Сергей пошел учиться актерскому мастерству в Ленинградский театральный институт. Правда, актерский факультет пришлось сменить на режиссерский – педагоги заявили, что с такой внешностью он вряд ли сможет стать звездой экрана и сцены. Причина в том, что рост артиста составляет всего 165 сантиметров, и он всегда был склонен к полноте, то есть не совсем соответствовал общепринятым стандартам внешности для актёров.

Во время обучения в театральном институте Сергей встретил Дмитрия Нагиева на одном из студенческих мероприятий на долгие годы став его другом и соратником. Говорят, что именно Нагиев посоветовал Титивину взять себе фамилию Рост. Это помогло ему преодолеть давний комплекс и превратить его в достоинство.

В 1991 году Сергей начал работать на недавно появившейся радиостанции «Модерн» в качестве ведущего. Там его ожидал неожиданный сюрприз — Нагиева тоже позвали на работу. Вместе с ним работали Алла Довлатова и Геннадий Бачинский. Сергей рассказывал журналистам, что те пять лет, что он провёл на радио, всегда вспоминает с приятной грустью. У ведущих была полная свобода в творчестве – они могли свободно импровизировать в эфире. Программы демонстрировали высокие показатели, и руководители решили, что пришло время представить ведущих публике на телевидении.

«Осторожно, модерн!»


Дмитрий Нагиев и Сергей Рост (Фото: скриншот шоу «Осторожно, модерн!»)

В 1995 году на телевидении стартовало шоу, которое изначально носило название «Полный модерн». В начале проект представлял собой беседы ведущих, которые предваряли музыкальные видео. Однако такой формат не нашёл отклика у аудитории. В отличие от него, полноценное скетч-шоу о безумном семействе, в котором Росту нередко приходилось играть женские роли, вызвало интерес у зрителей. Сергей, работая в шоу, не только блистал в главной актерской роли, но и создал около трёхсот сценариев для проекта.

В начале 2004 года проект «Осторожно, модерн!» был прекращён из-за конфликта главных героев шоу. Дмитрий Нагиев настаивал на том, чтобы Рост оставался только сценаристом, а роли в сериале должны были играть приглашённые звёзды кино и эстрады. Рост не согласился с таким предложением. Были так же разговоры о финансовых разногласиях между актерами. Якобы Рост попросил увеличить ему гонорар, а Нагиев на это не согласился.

«Дима, с одной стороны, это моя самая сильная человеческая привязанность была в жизни, если оглядываться в прошлое. И, соответственно, самое мое сильное разочарование в людях, в дружбе и вообще во всем. Такой боли, таких ударов, какие он мне наносил, мне не наносил никто. И никто так не предавал, не унижал, не оскорблял меня. Это, конечно же, невозможно забыть. Но можно со временем по-другому воспринимать. Более весело, что ли, потому что все мы должны быть в этом мире очень стрессоустойчивыми», — цитирует слова Сергея издание starhit.ru.

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Личная жизнь


Сергей Рост (Фото: соцсети)

Артист не был замечен в публичных отношениях и громких разрывах. В связи с тем, что он часто исполнял женские роли в спектакле «Осторожно, модерн!», некоторые даже предполагали, что он нетрадиционной ориентации*.

Но на самом деле актеру долго не везло в любви. Одна из его возлюбленных не ответила на его чувства и связала себя узами брака с другим мужчиной. Другая решилась на измену во время совместного отдыха. Третья же выбрала переезд в США, вместо семейной жизни с Ростом.

В 2008 году Сергей встретил юную журналистку Ольгу и сразу же почувствовал, что его сердце наполнилось любовью. Возрастная разница в 20 лет не стала препятствием для 43-летнего актёра, когда он встретил свою будущую жену. Он проявлял внимание и заботу, устраивая для неё романтические свидания — приглашал на концерты, в кино и театр. В 2010 году Ольга и Сергей стали мужем и женой, а через год у них появилась на свет дочь Алиса.

Счастье в семейной жизни Сергея Роста продлилось недолго. Жена актёра испытывала сильную ревность, и на фоне постоянных ссор и конфликтов в 2020 году супруги официально расторгли брак. В 2021 году в эфире программы «Судьба человека» Рост рассказал о том, что его бывшая супруга не позволяет ему видеться с дочерью. Ольга сократила их общение до минимума, а спустя год и вовсе переехала с дочерью жить на Бали. Так Сергей Рост остался в одиночестве.

Сергей Рост сейчас


Сергей Рост (Фото:sergeyrost.ru)

Артист продолжает выступать на сцене и сниматься в кино. Сейчас его фильмография насчитывает более 40 ролей. Среди последних работ актёра можно выделить такие фильмы, как «Проклятый чиновник», «Сюрприз для покойника», «Цирк!», «Мужчина к Новому году» и «Нереалити». Сергей Рост утверждает, что секрет счастья уже давно раскрыт.

«Нужно иметь работу, куда хочется идти, и иметь дом, в который хочется возвращаться. Это все, что нужно человеку», — отмечает актер.

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* Международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России
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Певец Александр Буйнов вспомнил, как проиграл машину в карты в 80-х
02 февраля 2025, 15:37

Александр Буйнов (фото: соцсети)

Певец Александр Буйнов вспомнил, как при Льве Лещенко проиграл машину в карты в 1980-х годах. Об этом он сообщил в беседе с «Пятым каналом».
Буйнов рассказал, что он играл в карты вместе с музыкантом, который оказался мошенником, играя «на две руки». Свидетелем этого был Лев Лещенко.

Певец признался, что редко играет в карты, но тем вечером вошёл в азарт. В итоге, артист проиграл целый автомобиль, который стоял порядка пяти тысяч рублей.

Вскоре Буйнову удалось отыграться, после того, как один из знакомых предложил ему играть в блеф. В результате ему удалось отыграть порядка пяти тысяч рублей и даже уйти в плюс на пятьсот рублей.

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*признан Минюстом РФ иноагентом
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#автомобиль
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Машков прокомментировал номинацию Юры Борисова на «Оскар»
Владимир Машков объяснил, почему Юру Борисова номинировали на «Оскар»
02 февраля 2025, 15:29

Владимир Машков (Фото: соцсети)

32-летний российский актёр Юра Борисов номинирован на «Оскар» в категории «Лучший актер второго плана» в фильме «Анора». Владимир Машков прокомментировал номинацию коллеги по цеху на самую престижную кинопремию.
В разговоре с ТАСС народный артист РФ сказал, что залог успеха Юры Борисова — в его таланте, а также не в последнюю очередь в коллективе, в который он попал, в съемочной группе и даже в техническом оборудовании.

«Ведь кино — это особенная деятельность, основы кино лежат в фотографиях, которых просто много в секунду. А основа театра — живой артист, нет дублей в театре», — отметил Машков.

Артист также добавил, что на Западе начинают интересоваться российскими актерами, и выразил надежду, что талант нашего соотечественника будет замечен и оценен по достоинству.

«Но это в любом случае еще один шаг к тому, чтобы обратить внимание на величайшую театральную и кино-страну Россию», — заключил Машков, которому есть с чем сравнивать, так как он и сам немало снимался в Америке.

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#актёр
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Мария Погребняк в деталях показала свою свадьбу на Маврикии, которая была на грани срыва
02 февраля 2025, 15:20

Мария Погребняк и Игорь Головинский (фото: соцсети)

Мария Погребняк сыграла роскошную свадьбу на острове Маврикий. Она не скрывает, что на этапе подготовки столкнулась с большими проблемами, но, смотря на фотографии, сложно представить, что что-то могло пойти не так.
Летом прошлого года Мария вышла замуж за бизнесмена Игоря Головинского. Однако свадьбу они решили сыграть позже, когда их сын Вова немного подрастёт, чтобы спокойно отправиться в путешествие.

Фото: соцсети

Долгожданное торжество состоялось 24 января 2025 года на острове Маврикий. Однако после Погребняк призналась, что свадьба могла не состояться из-за серьёзных проблем с местным агентством.

Накануне девушка опубликовала фотографии с праздника. На снимках пара счастлива, трудно представить, что молодой паре пришлось столкнуться с трудностями.

«Мы столкнулись со множеством проблем! Во-первых, разные языки, менталитет. Маврикийцы очень долго отвечают на сообщения. Плюс мы общались через переводчика и просто друг друга не понимали. Коммуникация оказалась достаточно сложной, и в какой-то момент мы подумали, что всё! Будем свадьбу переносить в Москву», – отмечала Погребняк.
Фото: соцсети

Но в итоге Марии и Игорю удалось связаться с послом России на Маврикии, который помог найти группу русскоговорящих людей. С их помощью церемонию организовали всего за три дня.

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«Отказалась платить за чек»: Дочь Джуда Лоу оказалась в центре скандала в ресторане
Дочь актёра Джуда Лоу фотомодель Айрис обвинили в отказе платить по чеку в кафе
02 февраля 2025, 15:10

Айрис Лоу (Фото: соцсети)

Старшая дочь популярного голливудского актера Джуда Лоу Айрис оказалась в эпицентре неприятной истории. Официантка одного из ресторанов на Манхэттене рассказала, что фотомодель закатила скандал и отказывалась платить по счету.
Началось все с публикации фотографий с Недели высокой моды в Париже, на которых на подиуме была запечатлена Айрис Лоу. Снимки оттуда предсказуемо ушли в Сеть, и мимо них не смогла пройти без комментариев одна из особенно неравнодушных пользователей. Ею оказалась та самая официантка из Нью-Йорка.

«Она самая мерзкая из тех, кого я когда-либо обслуживала в жизни. Короче говоря, ей не понравился наш выбор десертов, и она впала в истерику. Она отказалась платить за весь чек, кричала, что ее отец будет недоволен. Утверждала, что мы должны были придумать для нее альтернативу, которая бы ей понравилась, была зла, когда ей сказали "нет"», — написала в комментариях девушка.

С работницей звездного общепита согласились многие гости страницы, заявив, что уже сталкивались с грубостью фотомодели. Сама Айрис также поспешила ответить на обвинения и опровергнуть их. По ее словам, она впервые слышит об этой ситуации.

«Это все выдуманная история. Кто-то говорил, что я встала посреди ужина, не заплатила, кричала и сказала: „Вы знаете, кто я такая?“. Чувствую, что, когда проснусь, еще больше людей поверят в это. Я никак не могу повлиять на ситуацию. Потому что кто-то выдумал полную чушь и это разлетелось. Я просто этого не делала», — заявила дочь исполнителя роли красавчика Альфи в одноимённом фильме.

Джуд Лоу (Фото: соцсети)

Айрис Лоу родилась в браке британского актера с Сэнди Фрост. Пара прожила вместе шесть лет, но рассталась спустя три года после появления дочери на свет. К тому моменту они также воспитывали двоих сыновей — Рафферти и Руди. Затем актер несколько лет крутил роман с коллегой по цеху Сиенной Миллер, а после начал встречаться с моделью Самантой Берк. Та подарила ему дочь Софию.

Почему «та», а «не эта»? Потому что симпатичный, женолюбивый и плодовитый актер бросил Берк и подружился организмами с Кэтрин Хардинг, которая родила ему еще одну дочь Аду. В 2019-м году Лоу снова женился. Его новой избранницей стала Филиппа Коэн. Через год они стали родителями, а в 2023 году у артиста, которого мать назвала в честь легендарной песни The Beatles «Hey Jude», появился уже седьмой наследник.

Джуд Лоу и его дети (Фото: соцсети)

Резюмируем, чтобы не запутаться: У Джуда Лоу трое детей от первого брака, включая старшую дочь Айрис, которая то ли грубая, то л белая и пушистая, по одному — от промежуточных подружек, и двое — от последнего (на данный момент) супружества. Если следовать законам симметрии, 52-летний актёр вполне может вскоре стать отцом ещё раз.

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Анорексия, выкидыш и роман с абьюзером: почему звезда «Фабрики звезд» Юлия Михальчик хочет уйти в монастырь
02 февраля 2025, 14:10

Юлия Михальчик (Фото: соцсети)

2 февраля певице и композитору Юлии Михальчик исполнилось 40 лет. Бронзовая финалистка третьей «Фабрики звезд» привлекла публику своей внутренней и внешней красотой. После окончания проекта какое-то время Михальчик была на слуху, но спустя некоторое время ее имя пропало из инфополя.

Детство и юность Юлии Михальчик

Юлия появилась на свет 2 февраля 1985 года в дружной и любящей семье Жанны и Сергея Михальчик. Родители жили в городе Сланцы Ленинградской области. Почти с рождения девочка проявляла особый интерес к пению, поэтому Михальчик привели в музыкальную школу даже раньше, чем в общеобразовательную.

Во время обучения шестилетняя Юлия в первый раз вышла на сцену с забавной песенкой «Кис-кис мяу! Вот и вся музыка» и с того момента поняла, что станет артисткой. Папа и мама, как вспоминала потом Михальчик, поддержали ее стремление, и дочь всегда прислушивалась к их мнению.

«Сама к себе я отношусь критично. И мои родители относятся так же ко всему, что я делаю. Они очень объективные люди. Папа вообще строгий. Оба — моя лакмусовая бумажка, моя фокус-группа. Мне кажется, это правильно. Кто еще должен говорить правду, как не родители», — отмечала певица.

В десятилетнем возрасте мама Михальчик отвезла ее на музыкальный конкурс в Санкт-Петербург. Это была первая большая сцена для будущей артистки в рамках детского фестиваля «Саманта».

Юлия Михальчик и Жанна Михальчик (Фото: соцсети)


Ее выступление так сильно впечатлило жюри, что в скором времени девочку пригласили вне кастинга в детский хор радио и телевидения Пятого канала. Несколько лет вместе с коллективом Михальчик выступала на различных сценах, участвовала во всевозможных музыкальных конкурсах. Потом Юлия завоевала Гран-при фестиваля «Звонкие голоса», затем у нее появились призы «Янтарной звезды» из Юрмалы, «Голосов мира» из Нарвы, фестиваля «Молодой Петербург».

Секс-зависимость, наркотики и эскорт-услуги: как сейчас живёт блогер Рома Желудь
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В начале 2000-х шестнадцатилетняя Михальчук завоевала победу и Гран-при в «Кумирах ХХI века». Спустя год певица стала солисткой группы Korone из Санкт-Петербурга. С этим коллективом она записала три песни: «Это не любовь», «Ночной блюз», «Синие глаза». Совместная работа оказалось недолгой, девушка училась в выпускном классе и захотела на некоторое время сфокусироваться на образовании.

Получив аттестат и серебряную медаль, Михальчик поступила в питерский университет профсоюзов, чтобы заняться изучением PR-технологий. Девушку отчислили после первого курса из-за систематических прогулов. Однако у Юлии на то была причина, ее пригласили на канал ТНТ в качестве ведущей молодежной передачи.

«Во время учебы в университете я выступала на всех творческих мероприятиях и вела утреннюю программу для молодежи на ТНТ. За это мне полагалась скидка на обучение, я очень хотела, чтобы родителям не надо было платить за мою учебу. Я была отличницей, кроме того, успевала расписывать все подводки к рубрикам с семи до девяти утра ежедневно и сама же вела этот проект», — делилась Михальчик.

Певица все же получила высшее образование в Российском Государственном гуманитарном университете по той же специальности, а работа на телевидении сделала ее узнаваемой, что способствовало приглашению Михальчик на проект «Фабрика звезд-3», который и принес ей настоящую славу.

«Фабрика звезд» и роман с продюсером

Осенью 2003 года продюсер Александр Шульгин предложил Юлии поучаствовать в проекте «Фабрика звезд-3». Как отмечала исполнительница, поначалу она сомневалась, но все же приехала в Москву.

Первый запомнившийся хит, который записала Михальчик во время «Фабрики», была песня «Птица» — за нее исполнительница удостоилась «Золотого граммофона». Публике запомнилась юная артистка с проникновенным голосом, при поддержке зрителей и покровительстве Шульгина (для Юлии композитор написал, по ее словам, шесть песен) она попала в финал и завоевала «бронзу».

«Он меня больше всех муштровал. Я единственная могла записываться в студии ночами до слез, работала над пластикой. Он лепил меня», — подчеркивала Михальчик.

Однако Шульгин стал для Юлии не только проводником в мир шоу-бизнеса, но и возлюбленным.

«Я предлагаю тебе руку по жизни», — сказал Шульгин Михальчик в финале проекта.

Юлия Михальчик и Александр Шульгин (Фото: соцсети)


Отношения с продюсером, который недавно со скандалом развелся с Аллой Перфиловой (Валерией), находился в самом разгаре, поэтому Юлия восприняла его слова как предложение брака и потом заявила о скорой свадьбе.

Но Шульгин, будучи к тому же на двадцать лет старше Михальчик, не поддержал идею похода в ЗАГС, уточняя, что его предложение относилось к совместной работе. Путешествие в Египет с возлюбленным принесло еще одно разочарование. Юлия рассказывала, что в поездке Александр вел себя очень агрессивно (сам продюсер опровергает слова девушки).

«Александр хотел, чтобы я поплавала с маской, а я отказалась. Помню, даже расплакалась из-за того, что он меня заставлял. Тогда Александр меня схватил за лицо, и это стало точкой. В тот момент я поняла, что все. В творчестве я еще могла мириться с каким-то давлением, но в реальности — нет. Я же живой человек», — вспомнила Михальчик.

Потом Юлия поняла, что не хочет продолжать отношения с продюсером.

После окончания проекта и разрыва с Александром у Юлии на нервной почве развилась анорексия. Михальчик боялась набрать вес даже от глотка воды. В ситуацию вмешались родители. Они приехали в столицу и перевезли Юлию, которая тогда весила сорок килограммов, в госпиталь Военно-медицинской академии. В течение месяца медики старались восстановить здоровье исполнительницы. Последующие месяцы Михальчик принимала антидепрессанты, а потом сама себе их отменила, чтобы «не превращаться в овощ», как поделилась в одном из интервью.

Карьера Михальчик после «Фабрики звезд»

В 2004 году Михальчик снова вышла на сцену при поддержке продюсерского центра Виктора Дробыша. Там же исполнительница трудилась над первым сольным альбомом «Если придет зима…», ставшим хитом продаж 2006 года.

В радиоэфирах появились ее песни «Со льдом» и особенно понравившаяся публике «Лебедь белая».

В 2008 году Михальчик захотела поучаствовать в «Евровидении», но удача тогда улыбнулась Диме Билану. В то время она приняла приглашение композитора Игоря Демарина и спела партию Шарлотты в рок-опере «Парфюмер».

Юлия Михальчик (Фото: соцсети)

В 2011-2013 годах Михальчик выпустила третий альбом и более десяти новых песен.

В 2013 году Михальчик побеседовала с журналистами и поделилась, что собирается вернуться на сцену. Однако случилось все ровно наоборот: исполнительница ушла в тень на целых шесть лет. У нее появился сын, материнство стало для нее первоочередной задачей.

«Обидней не реализовать себя как мама к 35 годам, а не отсутствие популярности», — подчеркивала Юлия.

Зарабатывала Михальчик тем, что выступала с гастролями (преимущественно в странах СНГ) и на корпоративах.

Личная жизнь Юлии Михальчик

После тяжелого разрыва с Александром Шульгиным Юлия какое-то время сторонилась отношений, потом она недолго встречалась с исполнителем Евгением Анегиным, а в 2009 году познакомилась с Владимиром Гоевым, бизнесменом.

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По словам Михальчик, молодой человек был так красив, что она даже робела перед ним. Два года встреч завершились браком и надеждами Юлии на крепкую и счастливую семью.

Через некоторое время на Михальчик обрушилось несчастье — она потеряла ребенка. Кровотечение началось 31 декабря. Тогда срок беременности был 4,5 месяца.

«Меня привезли в больницу, а врачей не было. У всей страны праздники! В итоге ко мне все-таки пришел очень опытный врач. Тогда было два варианта: либо сохранить плод с помощью сильных медикаментов, либо смириться с выкидышем. В первом случае был риск того, что малыш родится нездоровым, поэтому я выбрала второй вариант. В родовой рыдала, поскольку понимала, что потеряю ребенка», — отмечала певица.

Юлия Михальчик с сыном Александром (Фото: соцсети)


Через шесть месяцев артистка снова была в положении, в этот раз беременность прошла спокойно. Однако после появления на свет сына Александра отношения с супругом ухудшились. Владимир начал вести себя неадекватно: нередко где-то пропадал, не отвечал на звонки. Однажды Юлия в очередной раз набрала номер мужа, но трубку подняла незнакомая женщина.

«Это был конец. Честно, я не представляла, как жить дальше. Конечно, измена — это не самое страшное. У нас бывало такое, что просто страшно рассказывать. Криминальная хроника», — говорила звезда.

Когда ребенку исполнилось три года, Юлия подала на развод. Потом в одной из бесед с журналистами она объясняла свое решение тем, что супруг очень неправильно себя вел в семейной жизни.

После развода Михальчик решила, что если в дальнейшем и будет вступать в отношения с новым мужчиной, то не будет рассказывать о них общественности.

Юлия Михальчик сейчас

В настоящее время Юлия продолжает выпускать песни, но подчеркивает, что делает это для удовольствия, а не для огромного заработка.

«Я хочу жить, радоваться жизни и наблюдать за тем, как растёт мой ребёнок. Заниматься любимым делом без особых взлётов. Я хочу получать удовольствие от жизни. Не хочу работать на износ», — уточняла Михальчук.

Сыну певицы Александру уже практически 11 лет, и он хотел бы в дальнейшем заниматься музыкой. Юлия рассказывала, что не желает такой судьбы своему ребёнку.

Юлия Михальчик (Фото: соцсети)


В конце 2022 года исполнительница попала в число гостей передачи с Андреем Малаховым. Темой эфира были хиты 2000-х. Тогда Михальчик поделилась, что мечтает петь в церковном хоре и стремится достичь этой цели.

А в 2023 году певица дала интервью каналу «Спас», в котором рассказала, что так хорошо, как в храме, она не чувствует себя нигде. Каждое воскресенье она ходит туда, и на гастролях первым делом посещает святые места. Кроме этого, Михальчик хотела бы уйти в монастырь, однако пока ей необходимо вырастить сына, которого Юлия назвала в честь святого.

«Я к храму, как к дому отношусь. Я люблю находиться наедине в храме. Я не принимаю мир, в котором всё наизнанку. Сейчас настолько важна вера, чтобы хоть как-то сдерживать людей», — откровенничала артистка.

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Скандальные слухи о романе с Воробей и шокирующие признания из бани с Галкиным*: как сейчас живет Сергей Дроботенко
02 февраля 2025, 14:03

Сергей Дроботенко (Фото: соцсети)

Сергей Дроботенко — талантливый артист комедийного жанра, известный также как писатель-сатирик. Артист достиг своего наибольшего успеха во время работы в программе «Аншлаг», но сейчас сатирик всё меньше появляется на публике.
О личной жизни и творчестве артиста читайте в материале «Радио 1».

Сатирик по призванию


Сергей Дроботенко появился на свет 14 сентября 1969 года в городе Днепропетровске, который тогда входил в состав Украинской ССР. Отец мальчика был доцентом и преподавал в Омском институте инженеров железнодорожного транспорта, а мама служила инженером-технологом в трамвайном управлении. В возрасте трёх лет будущий юморист вместе с родителями перебрался в город Омск. В юном возрасте Сергей испытывал сильную тягу к искусству, посещал занятия по вокалу и мечтал стать профессиональным танцором. Однако его родители были категорически против такого выбора.

После окончания школы Сергей стал студентом Омского института инженеров железнодорожного транспорта, выбрав специальность «Автоматика и телемеханика». В 1988 году студента Дроботенко призвали в армию, где служил в танковых войсках в городе Бикин и занимал должность механика-водителя. Вернувшись из армии, Сергей начал играть в КВН с командой ОмИИТа, писал искрометные шутки и сам выступал на сцене.

В 1990 году Сергей Дроботенко получил диплом и начал работать преподавателем в местном железнодорожном лицее. Но его сердце тянуло к другому. В 1993 году он начал работать диджеем на радиостанции «Европа Плюс» в Омске и быстро стал известным в городе.

В то же время Дроботенко стал инициатором создания театра миниатюр «БИС», где он выступал вместе с другими участниками КВН. Коллектив очень быстро стал популярным в Сибири, и уже в 1996 году Дроботенко дал свой первый сольный концерт. Его выступления с юмористическими номерами пользовались огромным успехом, что означало необходимость дальнейшего развития и переезда в Москву, где, как известно, зажигаются звёзды.

«Аншлаг» и телевидение


Сергей Дроботенко (Фото: соцсети)

В 1998 году Сергей Дроботенко перебрался из Омска в Москву и впервые выступил на сцене Государственного центрального концертного зала «Россия» в рамках программы «Ах, анекдот, анекдот». Впоследствии он начал писать сценарии и стал одним из авторов этой передачи на телеканале «ТВ Центр». Кроме того, Дроботенко отправил записи своих выступлений Регине Дубовицкой и Евгению Петросяну. Спустя полгода на Первом канале состоялся выпуск «Смехопанорамы», в котором был показан отрывок выступления Дроботенко.

Первую популярность Сергею принёс Международный конкурс артистов, работающих в жанре сатиры и юмора «Кубок Юмора 1999», который состоялся в Москве и был организован Евгением Петросяном. Дроботенко выступал на одной сцене с еще мало известными артистами, как Юрий Гальцев, Максим Галкин*, «Новые русские бабки» и другие будущие звёзды юмора. Дроботенко занял третье место, уступив победу Андрею Данилко и Максиму Галкину*. После конкурса перспективного юмориста взяли работать в «Аншлаг».

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Личная жизнь


Сергей Дроботенко и Елена Воробей (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Сейчас артисту 55 лет. Сергей по-прежнему предпочитает не делиться подробностями своей личной жизни. О комике известно лишь то, что он всё ещё не женат, не имеет детей и не состоит в романтических отношениях.

«Семейное положение: пока холост, поэтому в семейной жизни пока счастлив», — шутит про свою личную жизнь Дроботенко.

Долгое время ходили слухи о романе сатирика с Еленой Воробей. Артисты проводили много времени вместе и даже отправлялись в совместные путешествия. Воробей рассказывала журналистам, что ей нравится проводить время с ним в театре, посещать киносеансы или музеи, а также обедать и ужинать вместе. Но связывают их исключительно дружеские отношения.

«Сережа Дроботенко за мной как за девушкой, за женщиной вот так явно не ухаживал. Может быть, я и сдалась бы. Я не знаю. Просто не было таких серьезных подкатов. Вот так все рядышком, и никогда не знаешь, когда эта ниточка где-то найдется», — делилась юмористка.

Несколько лет назад общественность была заинтригована историей, рассказанной Михаилом Задорновым. Он упомянул, что видел Сергея Дроботенко и Максима Галкина* в бане, где они вместе принимали джакузи с пеной. Тишина в личной жизни юмориста, способствовала распространению слухов о его нетрадиционной ориентации**.

«В Казахстане мы все вместе пошли в баню. Это был банный комплекс, там была большая джакузи. Мы в нее сели, и он тоже сел с нами. Мы все вместе сидели в джакузи… И ничего там не было. Прошло много лет. Естественно мы ездили вместе с ним, мы были малоизвестные артисты, безусловно был элемент экономии, на гастролях в Латвии нас с Дроботенко поселили в один номер. Мы не выбирали жить в одном номере… Михаил Николаевич — человек особый, и те, кто его знал, знали также, что ради красного словца, ради успеха сиюсекундного отца бы он, может, и пожалел, но нас-то чего жалеть? Сережа был вообще в шоке, он долго с ним не общался. Ну и потом Михаил Николаевич попросил извинения, был такой момент примирения», — рассказывал о случившимся Максим Галкин*.

Куда пропал Дроботенко


В последнее время интерес к творчеству Дроботенко снизился. Он почти пропал из поля зрения как на экранах, так и на сцене. Однако в настоящее время все комики испытывают трудности. Сергей не теряет оптимизма, он планирует организовать гастрольный тур и снова порадовать публику своим искусством. Помимо этого, артист в прошлом году участвовал в «Юморине» в Сочи и в съёмках «Парада юмора» вместе с другими участниками. Следовательно, причин для волнения нет — у Дроботенко достаточно ресурсов не только для того, чтобы жить в Москве, но и для того, чтобы путешествовать, заниматься спортом и другими видами досуга.

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* Признан иногентом в РФ
** Международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России
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Он уже выбирал кольцо: беременная дочь олигарха бросила SHAMAN'а. Связана ли с этим Мизулина?
02 февраля 2025, 14:01

SHAMAN (фото: соцсети)

В любовной драме певца SHAMAN (настоящее время – Ярослав Дронов), кажется, поставлена точка. Артисту больше не нужно разрываться между дочерью олигарха Мишель Кениной и главой «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной.
Ходили слухи, что Дронов собирался жениться на 31-летней дочери основателя одной из крупнейших строительных компаний «Самолёт». Он уже размышлял, как будет разрываться между Россией и ОАЭ, где проживает Мишель, и как распорядится связями влиятельного зятя. Однако девушка по неизвестным причинам дала певцу от ворот поворот.

Как пишет Telegram-канал «Антиглянец», Кенина действительно решила разорвать все связи с певцом, который уже выбирал помолвочное кольцо.

Не исключено, что такое решение девушка приняла из-за тесной дружбы SHAMAN с 40-летней Екатериной Мизулиной. Они всё чаще стали замечать вместе с столичных ресторанах, на улице и даже в продуктовом магазине. Впрочем, многие убеждены, что это может быть пиар-стратегией, поскольку отношения Ярослава и Екатерины не выглядят искренними и нежными.

Однако пока остается открытым вопрос о том, действительно ли Мишель Кенина беременна от Дронова. Об этом впервые заговорили в октябре 2024 года. Поклонники даже подозревали, что именно это стало поводом для развода SHAMAN с супругой Еленой Мартыновой.

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