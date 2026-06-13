«В обморок»: Беременная сестра Бузовой раскрыла отношение к партнёрским родам

13 июня 2026, 16:32

Анна Бузова поделилась планами на партнёрские роды

Анна Бузова (Фото: Instagram* @annabuzova)

Сестра певицы Ольги Бузовой Анна рассказала в личном блоге о своей беременности и подготовке к родам.





Анна уже заключила контракт на роды и испытывает радость и волнение в ожидании события.



Ключевым фактором во время беременности она считает выбор врача, с которым ей комфортно, спокойно и надёжно. При этом Бузова ещё окончательно не решила, будет ли практиковать партнёрские роды. Она заявила, что хочет видеть супруга рядом с собой.

«Про партнёрские роды пока вопрос остаётся открытым. Хочу, чтоб Костя был всегда рядом, но в сам момент X — вышел. Но, возможно, я передумаю ещё и захочу, чтоб он держал меня за руку в течение всего времени. Главное, чтоб он в обморок не упал», — написала Анна.